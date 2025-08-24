Anna Ivaldi, la forza del diritto

Ho conosciuto Anna Ivaldi in occasione della mia inchiesta dedicata ai fatti del G8 di Genova. Era la GIP che aveva interrogato alcuni ragazzi tedeschi dopo la mattanza della Diaz e gli orrori nella caserma di Bolzaneto. Una donna mite, profondamente valdese, all’epoca reduce da un infortunio che ci aveva costretto a ritardare l’intervista di qualche settimana, di una dolcezza e di una gentilezza fuori dal comune. Era stata lei a far archiviare i procedimenti contro i manifestanti e a far avviare i processi contro i veri responsabili di ciò che era accaduto: processi che oggi appartengono alla storia del nostro Paese, dibattimenti che fanno giurisprudenza, pagine indelebili di vita e di analisi giuridica.
Ora Anna non c’è più, e il vuoto che lascia è incolmabile. Incarnava, infatti, la forza del diritto contrapposta al diritto della forza, come del resto tutte e tutti coloro che hanno toccato con mano quella materia incandescente. Lei fu tra le prime a guardare negli occhi le vittime, ad ascoltarne le storie e a domandarsi cosa fosse rimasto del nostro Paese e del concetto stesso di Stato di diritto dopo l’istituzione, di fatto, di una zona franca nella quale tutto era diventato lecito, compresi gli sputi, le sevizie e le torture più atroci.
Di Anna Ivaldi ricordo la fermezza, le parole mai banali, l’autocontrollo: non voleva parlare di sé, rifuggiva ogni forma di protagonismo. Eppure protagonista lo era stata, suo malgrado, e il suo esempio non deve cadere nell’oblio. Perché se l’Italia non si è coperta definitivamente di vergogna, se possiamo ancora guardare negli occhi le ragazze e i ragazzi che hanno subito l’indicibile, se possiamo ancora rivendicare di essere il Paese di Cesare Beccaria è anche merito suo, di questa donna lontana anni luce dai riflettori che non ha mai smesso di svolgere il suo dovere con passione e impegno, nella speranza di rendere migliore la società e far coincidere giustizia e applicazione delle leggi.
Se ne va in un’Italia in pessime condizioni, in un contesto in cui i diritti vengono costantemente calpestati, in un drammatico scivolamento verso l’abisso della violenza gratuita e fine a se stessa.
Di lei pochi conoscono un dettaglio. Suo padre, Carlo Mussa Ivaldi, anti-fascista e partigiano, era stato uno dei fondatori del Partito d’Azione. Non a caso, alla sua morte, l’amico Norberto Bobbio aveva scritto sulla Stampa: «È stato detto: una volta azionista, sempre azionista. Ritengo che questo motto si attagli perfettamente alla figura e all’opera di Carlo Mussa».
Questa storia una come Anna, refrattaria a qualsivoglia forma di esibizionismo e autocelebrazione, non l’avrebbe mai raccontata. Se ci permettiamo questo piccolo atto d’irriverenza, è perché la biografia di suo padre, che fu anche deputato socialista per due legislature, spiega molto di lei, del suo coraggio e delle sue scelte.
Ora sono insieme lassù, e a noi rimangono solo lacrime e rimpianti.

