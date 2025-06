“Gaza, umanità che muore”. Intervista con Nancy Porsia

0 0

Gaza, di fatto, non esiste più. Lo Stato palestinese, al momento, non può nascere, al pari dell’utopia, ormai irrealizzabile, di arrivare a due popoli e due stati. E anche un unico Stato binazionale, sogno concreto di Moni Ovadia, ci vorranno generazioni prima che si realizzi (se mai si realizzerà). Davanti ai nostri occhi, oggi, abbiamo solo un uragano di macerie, di polvere, di morte, persone che muoiono letteralmente di fame, ospedali attaccati in spregio al diritto internazionale, poveri cristi alla disperata ricerca di cibo che vengono attratti in vere e proprie trappole e, talvolta, assassinati mentre cercano un minimo di sostentamento e bambini di otto-dieci anni che non superano i dieci chili di peso. Non a caso, si parla di genocidio e di annessione, mentre i principali esponenti dell’esecutivo di estrema destra di Netanyahu utilizzano toni ancora più disumani nel silenzio e nell’indifferenza dei media occidentali. Eppure, nonostante l’oscuramento, la censura, la repressione e il silenzio imposto, quasi con la forza, da un potere che ormai rappresenta solo se stesso, centinaia di migliaia di persone stanno scendendo in piazza per chiedere dignità e giustizia per il popolo palestinese, il riconoscimento dello Stato di Palestina e sanzioni contro il governo israeliano o, quanto meno, la fine della vendita delle armi con cui compie il massacro sistematico di un popolo.

Nancy Porsia e la redazione di Report, ieri sera, hanno avuto il coraggio di portare l’orrore in prima serata: una testimonianza atroce, documentata e che non dà adito a dubbi, affinché nessuno possa più dire di non sapere. Alla vigilia della manifestazione di sabato 7 giugno a piazza San Giovanni (partenza del corteo da piazza Vittorio), abbiamo chiesto a Nancy di raccontarci la sua esperienza. Per garantire scorta mediatica ai gazawi, per sostenere una delle poche trasmissioni che onorano il concetto di servizio pubblico, per non arrenderci all’abisso.

