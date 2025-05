Dove andare per… 2025. La nuova guida di Bologna per le persone senza dimora è pronta!!

0 0

“La nuova edizione della guida di Bologna per le persone senza dimora è pronta”. Ad annunciarlo è Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione nazionale Avvocato di strada.

Il “Dove andare per…”, è la pubblicazione realizzata e aggiornata ogni anno dall’associazione Avvocato di strada per dare informazioni a chi vive in strada su dove andare per vestirsi, lavarsi, mangiare, trovare lavoro e assistenza legale.

“Questa guida, unica nel suo genere in città, e arrivata ormai alla quattordicesima edizione, raccoglie ed offre informazioni essenziali per agevolare la quotidianità delle persone senza dimora. Qui – ricorda Antonio Mumolo – c’è scritto “dove andare per” mangiare, dormire, lavarsi, vestirsi, curarsi, farsi assistere. C’è scritto come continuare a vivere da esseri umani anche in mancanza di un luogo dove prendersi cura di sé. C’è scritto come costruire un ambiente di vita anche quando non si sa dove andare”.

“La pubblicazione – prosegue Mumolo – verrà distribuita gratuitamente in stazione, nei dormitori, nelle mense ed in tutti i luoghi di Bologna frequentati dalle persone senza dimora. I titoli dei capitoli della guida sono stati tradotti in varie lingue perché possa essere d’aiuto anche a quelle persone che non conoscono bene l’italiano. Anche quest’anno, inoltre, la guida contiene una mappa in cui sono indicati i bagni pubblici, i punti acqua e gli spazi accoglienti della città per cercare di dare un ulteriore aiuto a chi vive in strada. Ringrazio tutti i volontari e le volontarie che hanno partecipato alla realizzazione di questa guida, la Fondazione De Agostini, la Fondazione Amici di Zac e il Comune di Bologna – Area Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità e anziani per il sostegno”.

RITIRO DELLA GUIDA

Le associazioni che vogliono richiedere alcune copie della guida possono ritirarle presso la sede di Via Malcontenti 3, Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Chi non può ritirarle nell’orario indicato può scrivere a bologna@avvocatodistrada.it o chiamare lo 051 227143 per concordare il ritiro in altri orari.

