30 Maggio: marcia dei bambini e delle bambine per la pace a Pellegrino parmense

0 0

“Ci siamo radunati qui allo Stadio Olimpico, per dare il “calcio d’inizio” a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, dove siamo tutti fratelli, un mondo che ha un futuro, perché vogliamo prenderci cura dell’ambiente che ci circonda.” Papa Francesco, 25 maggio 2024

Una nuova marcia dei bambini e delle bambine per la pace. Si svolgerà domani 30 maggio 2025 a Pellegrino Parmense, un piccolo borgo tra le montagne di Parma. Protagonisti gli alunni e le alunne di quattro scuole della provincia: Istituto Comprensivo Val Ceno, Bardi, Istituto Comprensivo “E. Guatelli”, Collecchio, Istituto Comprensivo Medesano e Direzione Didattica “I. Alpi”, Fidenza.

“Perché dovrei uscire dalla mia tiepida aula con la mia classe per marciare per la Pace?” si legge nella lettera di convocazione. “Perché dovrei assumermi la responsabilità di uscire dalla scuola? Perché dovrei perdere ore di grammatica e di inglese per far vivere loro questa esperienza, renderli protagonisti di un’esperienza? Perché se a qualcosa dobbiamo arrenderci è solo alla Pace. Oggi più che mai, perché non si smette di essere a servizio della Pace, perché marciare è mostrare che c’è qualcosa per cui camminare fianco a fianco con persone estranee o amiche, docenti e genitori in spirito di fratellanza e sorellanza verso tutte le vittime della violenza della guerra.”

“Io marcio per sentirmi meno solo nel desiderio di Pace” ha scritto un gruppo di ragazze e ragazzi di 13 anni. “Io cammino perché nel mio passo c’è una parte di quell’energia che potrebbe cambiare le cose; Io cammino perché…non lo so, ma qualcosa bisogna fare nel nostro piccolo.”

La marcia dei bambini per la pace di Pellegrino Parmense è stata fortemente voluta dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale insieme alla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, alla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e al Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, ed è parte di “IMMAGINA”, il Programma nazionale di Educazione Civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace, percorso che porterà alla Marcia PerugiAssisi del prossimo 12 ottobre 2025.

In preparazione della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità

Insieme ai giovani costruttori e costruttrici di pace

3 giorni per la Pace a Pellegrino Parmense

30 maggio/1 giugno 2025

Dopo la Marcia dei bambini, prenderà avvio il Laboratorio dei giovani costruttori e costruttrici di pace “Il futuro di noi tutti” animato dai giovani che stanno organizzando la Marcia PerugiAssisi (vedi di seguito il programma). Molte e importanti le domande al centro della riflessione: “Dove stiamo andando? Cosa sta succedendo? Quale futuro ci attende? Quale futuro stiamo costruendo? Che possibilità abbiamo di cambiare il futuro?”

Il laboratorio di Pellegrino si concluderà domenica 1 giugno con la quarta edizione della Marcia della pace Pellegrino-Mariano. Partenza ore 9.00 dal Campo delle Feste di Pellegrino Parmense.

Perché a Pellegrino?

Pellegrino Parmense è un piccolo luogo dove è passata la grande storia. Una storia di pace, di dignità e diritti umani animata da quel cittadino esemplare che è stato il professor Antonio Papisca, nato a Mariano di Pellegrino Parmense, professore di Relazioni internazionali all’Università di Padova, fondatore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova e animatore di tantissime iniziative di pace.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21