”1) Evitare riferimenti al fascismo e nazismo: meglio dire che si festeggia la Liberazione da un periodo sfortunato (in sigla: LPS), che non è colpa di nessuno. 2) Non cantare il divisivo canto ‘’Bella ciao’’, da sostituire con la più trasversale canzone ‘’Finché la barca va’’. 3) Si sconsiglia la partecipazione a cortei rievocativi, mentre si incoraggia la continenza chiusi in casa in segno di lutto. 4) Se proprio si vuole perdere tempo sfilando, meglio non portare striscioni, né cartelli recanti termini come libertà, liberazione, resistenza, democrazia, costituzione, che potrebbero essere percepiti come provocazione dai ligi cittadini dediti a Dio, Patria e Famiglia. 5) Non vanno ostentate immagini di argentini rivoluzionari.

Questo Ministero della Moderazione Democratica ricorda che la democrazia è in fase di orgoglioso smantellamento programmato a opera di un Primo Ministro appartenente al partito che ha nel proprio simbolo la fiamma del fascismo. Pertanto, ogni esultanza nel ricordo della LPS va attutita con sobrietà per non danneggiare il volitivo sforzo della Nazione di ritrovare le proprie radici di orgoglio, identità e superiorità. (Anno II – Era Meloni)”

Siamo venuti in possesso delleper il 25 aprile, che verranno diramate dal Ministro della Moderazione Democratica, Musumeci.