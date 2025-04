Dieci anni di “Imbavagliati”: per la prima volta da Napoli una diretta radiofonica per la pace

0 0

“Good Morning Freedom” è una diretta radiofonica mondiale, in nome della pace, che aprirà, lunedì 14 aprile alle ore 11 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, le celebrazioni della X edizione di “Imbavagliati”. Il festival internazionale di giornalismo civile, ideato e diretto da Désirée Klain, che dal 2015 ha portato in Italia, da tutto il mondo, quei giornalisti che hanno sperimentato il bavaglio della censura e la persecuzione di regimi dittatoriali, ma nonostante questo non hanno rinunciato alla volontà di raccontare, accendendo una luce sugli ultimi. La decima edizione della manifestazione per la libertà di stampa sarà celebrata attraverso una serie di iniziative, che si svilupperanno nel corso di tutto il 2025.

L’evento è un momento senza precedenti, che perla prima volta da Napoli unirà le onde radio di diverse emittenti del mondo, in particolare da aree segnate da conflitti e repressioni e che sarà dedicato, con la partecipazione della “Fondazione Antonio Megalizzi”, alla memoria di Antonio Megalizzi; il giovane giornalista italiano, scrittore, autore e speaker radiofonico, appassionato dell’Europa, scomparso a soli 29 anni a seguito dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018.

Nella stessa giornata l’iniziativa “Good Morning Fredom” si gemellerà alle ore 15 in piazza Calenda, luogo simbolo di tante manifestazioni solidali, per la grande mobilitazione del “Teatro Trianon Viviani” e dell’associazione “Fermatevi!” (con la petizione https://www.change.org/p/in-questi-ultimi-giorni-322-bambini-uccisi-a-gaza), lanciata da Marisa Laurito e fortemente voluta per “fermare il massacro di uomini, donne e bambini a Gaza e per la liberazione degli ostaggi israeliani e dei civili palestinesi tenuti in catene” e che vedrà i manifestanti, presenziare con “bambolotti macchiati di rosso”, come segno contro la violenza sugli innocenti.

La manifestazione inizierà a Palazzo Serra di Cassano, dove alle 11 si collegheranno in diretta e in presenza giornalisti, reporter, speaker che operano in condizioni estremamente pericolose; ma anche artisti, musicisti, simboli dell’antimafia in Italia, come: András Arató (Klubradio – Ungheria), Ana Luisa Cantoral (La Feroz FM – Messico), Samir Al Qaryouti (Palestina), Moussa Mone (Horizon FM Boulgou 101.1 – Burkina Faso), Zhanna Zukova (Ucraina), Fouad Roueiha (Siria) e Fabio Sebastiani (Radio Mir – Belgio). Alle loro testimonianze si uniscono i contributi dei nostri giornalisti radiofonici, impegnati a dare voce dall’Italia a chi fatica a farsi sentire: Andrea Borgnino, responsabile Editoriale di RaiPlay Sound, Barbara Schiavulli, fondatrice di Radio Bullets, Massimo Congiu per Radio Popolare e Giuseppe Scognamiglio, presidente di Radio Siani -Italia. Ad accompagnare gli interventi, i live musicali di Eugenio Bennato, Lino Vairetti e la cantante ucraina Maryna Zamyshliaeva e il gruppo africano Bamba & Friends.

Dopo i saluti del presidente dell’Istituto, Massimiliano Marotta, gli interventi di Marisa Laurito, il coordinatore nazionale di Articolo21, Giuseppe Giulietti, il presidente onorario di “Imbavagliati”, Nino Daniele, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio di Trapani, il Segretario Generale Aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa italiana e Presidente SUGC, Claudio Silvestri e Ciro Raia, presidente provinciale dell’Anpi di Napoli.

La Mehari di Giancarlo Siani, il giovane giornalista napoletano assassinato dalla camorra nel 1985, continua ad essere il simbolo potente dell’iniziativa per la libertà di stampa. Un legame tra passato e futuro, che si rinnova ogni anno attraverso lo slogan “Chi dimentica diventa colpevole”, per porre l’attenzione su altre vittime innocenti, come Giulio Regeni e Ilaria Alpi. Al festival interverranno Anna Motta e Giuseppe Paciolla, genitori di Mario Paciolla, il giovane giornalista e cooperante dell’Onu in Colombia, trovato senza vita nel suo appartamento di San Vicente del Caguán il 15 luglio 2022, per cause ancora da accertare. Da “Imbavagliati” si rilancerà l’appello per chiedere “Verità e Giustizia”, soprattutto alla luce della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Roma bbdel suo caso. La campagna prosegue con l’hashtag #Noinonarchiviamo.

“La radio, in alcuni contesti – spiega la giornalista Désirée Klain – si rivela essere uno strumento cruciale e, nonostante il progresso tecnologico, ancora oggi in certi frangenti risulta essere l’unico mezzo di comunicazione disponibile. In territori di guerra, dove l’accesso a internet è compromesso e i social media possono essere censurati, la radio rimane una fonte di notizie e informazioni vitale. Un mezzo antico, per alcuni obsoleto, che permette di raggiungere le popolazioni isolate, diffondendo notizie e aggiornamenti su eventi in corso che altrimenti resterebbero muti. Perché le onde radio riescono a creare una connessione tra le comunità, dando voce a chi è stato silenziato e raccontando storie di resistenza e lotta. Sono onorata di dedicare questa edizione di ‘Imbavagliati’ ad Antonio Megalizzi, un grande comunicatore, che sperava in un’Europa con meno ‘confini e più giustizia’”.

La decima edizione di “Imbavagliati” è realizzata in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, il SUGC, l’associazione “Articolo21”, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con la partecipazione della “Fondazione Antonio Megalizzi”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21