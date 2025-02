Un nuovo (vero) impegno per la pace. A Perugia manifestazione dedicata a Papa Francesco

0 0

A tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina L’Umbria rinnova l’impegno per la pace domenica 23 febbraio 2025 a Perugia una significativa manifestazione di pace dedicata a Papa Francesco. A tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina, all’indomani della riapertura del

dialogo tra Stati Uniti e Russia, mentre continuano le guerre e gli attacchi alle istituzioni e al diritto internazionale, domenica 23 febbraio 2025 a Perugia, si svolgerà una significativa manifestazione di pace, contro tutte le guerre, la pulizia etnica e la corsa al riarmo. L’iniziativa, che si terrà presso la Casa dell’Associazionismo in via della Viola 1, è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace con il patrocinio della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia, in collaborazione con numerose importanti associazioni dell’Umbria (di seguito l’elenco). Prima il dialogo, poi la riflessione e infine l’azione. Sono questi i tre i momenti in programma: Prima, (ore 16) l’incontro “l’Umbria per la pace” con la partecipazione di cittadini e cittadine, gruppi, associazioni e istituzioni interessate a rafforzare l’impegno della nostra regione Poi, (ore 17) la proiezione del film “From Ground Zero – 22 storie inedite da Gaza”, candidato all’Oscar per la Palestina, prodotto da Michael Moore. (INGRESSO 5€) L’80% degli incassi, vengono devoluti alle famiglie di Gaza del centinaio di persone che hanno collaborato alla realizzazione del film. Infine (ore 19) la Fiaccolata contro tutte le guerre.

Interverranno tra gli altri:

Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia

Sandro Pasquali, VicePresidente Provincia di Perugia

Sarah Bistocchi, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria

Alfonso Dragoni, Caritas Diocesana di Perugia

Maria Rita Paggio, CGIL Umbria

Unione Studentesca Palestinese di Perugia

Beppe Giulietti, Articolo21

Livia Trigona, Omnes… oltre i confini di Bevagna

Mari Franceschini, ANPI provinciale di Perugia

Valerio Apice, Isola di Confine di Marsciano

Giuseppina Gianfranceschi, Coordinamento per la Pace di UmbertideMontone-Lisciano Niccone

Valeriano Tascini, Sezione ANPI di Marsciano

Tancredi Marini, Dottorando in Peace Studies

Ilaria Viceconte, giovane in Servizio Civile

Lorenzo Magnoni, giovane in Servizio Civile

Mattia Sconcerti, giovane in Servizio Civile

Francesco Fais, giovane in Servizio Civile

Brunetta Bellucci, Associazione Perugia per la Sanità Pubblica

Stefano Vinti, Associazione culturale Umbrialeft

Anna Maria Tontini e Daniela Borghesi, Donne in Nero di Perugia

Stefano Nuzzo, Consigliere Movimento 5 Stelle del Comune di Perugia

Lucia Maddoli, Consigliera comunale delegata alla pace del Comune di Perugia

Federico Rondoni, Corrente Umbertide

Gianfranco Mascia, Europa Verde Umbria

Flavio Lotti, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace

L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia da: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Banca Etica, Articolo21, Caritas Diocesana di Perugia-Città delle Pieve, Fondazione di Carità San Lorenzo, ANPI provinciale di Perugia, ANPI provinciale di Terni, CGIL Umbria, USP Unione Studentesca Palestinese Perugia, Centro islamico culturale di Perugia, GMI Giovani Musulmani d’Italia sez di Perugia, FIAB Perugia, Coordinamento per la Pace di Umbertide-Montone-Lisciano Niccone, “Omnes …oltre i confini” di Bevagna, Sezione ANPI di Marsciano, ANPI Sez. Carlo

Barbieri di Todi, BottegArt di Acquasparta, Rete delle Donne Antiviolenza di Perugia, Casa dei Popoli di Foligno, Una Regione per restare, Associazione Perugia per la Sanità Pubblica, Donne in nero di Perugia, Associazione culturale Umbrialeft, Cooperativa Sociale di Commercio Equo e Solidale Monimbó, Isola di Confine di Marsciano, Gruppo Scout CNGEI Perugia, Gruppo territoriale di Perugia del Movimento 5 Stelle, Corrente Umbertide, Ponte Solidale, Associazione St. Art Perugia, Europa Verde Umbria, Associazione culturale

Smascherati! Aps e Human Beings, Udi Perugia.

