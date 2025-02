Non ci fu diffamazione verso La Russa, il gup archivia la querela contro Ranucci e Mottola

0 0

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha archiviato la querela contro Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola, di Report su conforme richiesta del pubblico ministero. Il proedimento era scaturito dalla querela presentata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in seguito alla messa in onda di due puntate del programma di Rai3, nell’ottobre 2023, in cui veniva trasmesso il servizio intitolato “La Russa dinasty“. A latere il gup ha anche ordinato la restituzione degli atti alla Procura per approfondire la questione, disponendo l’iscrizione nel registro degli indagati per l’ex colonnello dei carabinieri, Michele Riccio, che era stato intervistato durante la trasmissione. Le sue dichiarazioni sulla famiglia La Russa saranno ora oggetto di valutazione per possibili profili di diffamazione.

Il presidente del Senato, che il 20 febbraio aveva partecipato all’udienza, si era opposto alla richiesta di archiviazione avanzata dal pm Mauro Clerici ed aveva anche dichiarato: “Sono qua per difendere l’onorabilità della mia famiglia e di mio padre, che è morto. In 40 anni di carriera come avvocato e politico, non ho mai querelato alcun giornalista, perché ritengo sia una professione da esercitare in piena libertà”.

