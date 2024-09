0 0

Parte da Napoli l’appello per la pace in Medio Oriente e il richiamo al rispetto del diritto internazionale per evitare l’ulteriore escalation a Gaza e in Cisgiordania.

Oltre 400 i primi firmatari dell’appello al quale ovviamente si unisce tutta la comunità di Articolo 21.

Questo il testo della lettera dell’Associazione Fermatevi! Per la Pace.

Malgrado un’ampia mobilitazione popolare internazionale, la guerra di Gaza si estende anche alla Cisgiordania, e, a detta del governo israeliano, proseguirà con le stesse modalità che ha assunto finora. È venuto il momento che i governi occidentali, in particolare quelli europei – e, fra questi, quello italiano – si assumano le loro responsabilità.

Con l’estensione del conflitto, la dimensione delle violazioni del diritto internazionale sin qui commesse pare destinata ad aumentare, come emerge, del resto, dalla tragica continuazione dei crimini contro l’umanità di Hamas. Il rischio del consumarsi di un genocidio sembra destinato a crescere, come sembrano destinate a moltiplicarsi le violazioni generalizzate delle norme più elementari del diritto umanitario sinora già ampiamente commesse ai danni di civili inermi. Non vi è dubbio, poi, che l’autodeterminazione del popolo palestinese continuerà a essere conculcata, accentuandosi la sua sottoposizione a un regime di chiara segregazione razziale, se non di apartheid.

A tutte queste circostanze, la Corte internazionale di giustizia ha fatto riferimento sia nelle sue ordinanze sull’azione intrapresa contro Israele, dinanzi ad essa, dal Sudafrica, sia nel parere (reso su richiesta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite) sulle conseguenze giuridiche dell’occupazione israeliana. Qui va sottolineato con chiarezza che si tratta di circostanze che non sono neutre politicamente, e neppure giuridicamente, per gli Stati terzi rispetto al conflitto. Gli obblighi derivanti dal divieto di genocidio, dal divieto di violazioni gravi, massicce e sistematiche dei diritti umani, dal principio di autodeterminazione dei popoli sono obblighi inderogabili ed “erga omnes”. Essi sono tutti contemplati dal diritto internazionale generale, oltre che da alcune convenzioni internazionali rilevanti (per esempio, quella sul genocidio del 1948 e quelle sul diritto internazionale umanitario del 1949, di cui gli Stati europei e l’Italia sono parti). In forza di questi obblighi, gli Stati terzi rispetto al conflitto sono tenuti, dunque, non solo a disconoscere le situazioni illecite in cui si traducono le violazioni in corso, ma anche a non prestare alcun aiuto o assistenza a chi le ponga in essere. Ad oggi, però, solo pochi Stati europei, fra i quali non rientra l’Italia, hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, adottando una decisione che (seppur non vincolata) esprime il disconoscimento della situazione illecita, creata dall’occupazione israeliana e sancita come tale dal parere della Corte internazionale di giustizia. Inoltre, gran parte degli Stati occidentali, in primo luogo gli Stati Uniti, continuano a fornire supporto militare e finanziario al governo di Israele, malgrado – val la pena ripeterlo – il rischio del verificarsi di un genocidio, il ricorrere di violazioni massicce e generalizzate del diritto umanitario, la persistente e crescente occupazione israeliana di territori palestinesi.

Insomma, va detto forte e chiaro: ai crimini contro l’umanità di Hamas e ai crimini commessi dalle truppe israeliane – oggetto di ben due procedimenti giudiziari internazionali (rispettivamente, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia e alla Corte penale internazionale) – si aggiungono oggi violazioni del diritto internazionale meno eclatanti, ma non meno produttive di tragici effetti, commesse da larga parte della comunità internazionale. E va aggiunto che la commissione di tali violazioni, per quanto riguarda l’Italia, si traduce anche nella mancata attuazione di obblighi costituzionali, da parte dello Stato.

Ciò perché, in virtù dell’art. 10 della Costituzione, che impone il rispetto del diritto internazionale generale nel nostro ordinamento, i doveri di disconoscimento di situazioni derivanti dalla violazione di obblighi internazionali cogenti ed “erga omnes”, e di non cooperazione rispetto alla loro violazione, gravano sugli organi statali, con la forza propria dei doveri costituzionali. Dinanzi a una simile situazione è assolutamente necessario dunque che il governo italiano si metta in condizione di adempiere a tali doveri; che esso faccia chiarezza, anzitutto, sull’opaca questione del trasferimento di armi italiane a Israele, fugando ogni dubbio sorto al riguardo, per via di accurate, recentissime inchieste giornalistiche; che esso renda conto, in modo altrettanto puntuale, dell’entità e dell’effettiva proporzionalità dell’impegno finanziario italiano a sostegno dell’azione di agenzie delle Nazioni Unite (e di altri organismi internazionali), volta a mitigare la catastrofe umanitaria e a prevenire il verificarsi di un genocidio; che su dette questioni e sul complessivo atteggiamento dell’Italia a proposito delle violazioni in atto e di quelle suscettibili di prodursi, siano puntualmente e dettagliatamente informati, sia l’opinione pubblica che il Parlamento; che il Parlamento sia posto nell’effettiva condizione di dibattere e di adottare una mozione di indirizzo sui comportamenti necessari a dare piena e immediata esecuzione agli obblighi internazionali indicati, e allo stesso art. 10 della Costituzione.

Pasquale De Sena

Professore ordinario di Diritto internazionale

nell’Università di Palermo

Questa lettera aperta è promossa da “Fermatevi! – Associazione per la pace e l’impegno civile”, composta da:

Giulia Agrelli (architetto), Ottorino Cappelli (Univ. di Napoli L’Orientale), Licia Conte (giornalista), Nicola Cotugno (insegnante), Nino Daniele (politico, Segretario di Fermatevi!), Aldo De Chiara (magistrato), Pasquale De Sena (Univ. di Palermo, estensore della lettera aperta), Marialuisa Firpo (designer) Francesco Forzati (avvocato), Roberto Giovene di Girasole (avvocato), Alfredo Guardiano (magistrato), Angela Iannuzzi (insegnante), Desirée Klain – Giornalista e Portavoce Articolo21 Campania, Francesco La Monica (pubblicitario), Marisa Laurito (attrice, presidente di Fermatevi!), Vitaliano Menniti (consulente finanziario), Patrizio Rispo (attore), Monica Ruocco (Univ. di Napoli L’Orientale), Amalia Scielzo (architetto), Luciano Stella (produttore cinematografico), Anna Letizia Airos Soria (giornalista), Biancamaria Sparano (avvocato).

Firmatari in ordine di ADESIONE

Rusciano Mario – Professore emerito nell’Università di Napoli “Federico II”

Mazzarella Eugenio – Prof. Emerito Univ. Federico II, filosofo teoretico

de Giovanni Maurizio – Scrittore

Moni Ovadia – Artista

Lucarelli Alberto – Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Napoli “Federico II”

Scego Igiaba – Scrittrice

Villani Ugo – Prof. emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro”

(già Presidente della SIDI)

Tosca – Cantante

Schiavello Aldo – ordinario di filosofia del diritto Università di Palermo

Nivarra Luca – Ordinario di Diritto civile

Andò Roberto – Regista direttore artistico Mercadante Napoli

Ruotolo Sandro – Europarlamentare

Frulli Micaela – Università di Firenze

Barra Peppe – Attore e Cantante

Mastropaolo Alfio – politologo

Pende Stella – Giornalista

Guastini Riccardo – Professore emerito nell’ Università di Genova; filosofo del diritto

Roberti Franco – ex parlamentare europeo, ex capo procura nazionale antimafia

Azzariti Gaetano – Ordinario Dir. Cost. Università La Sapienza Roma

Sepe Giancarlo – Regista

Mazzamuto Salvatore – Prof. Emerito di Diritto Civile, Università Roma

de Fiores Claudio – Ordinario di Diritto costituzionale, Università della Campania,

Luigi Vanvitelli

Onufrio Giuseppe – Direttore esecutivo Greenpeace Italia;

Orlando Leoluca – Parlamentare europeo, già sindaco di Palermo;

d’Agostino Roberto – Giornalista, direttore Dagospia;

Cataldi Giuseppe – Università Orientale di Napoli

Tarquinio Marco – Europarlamentare, Direttore di Avvenire;

Anglana Saba – cantante e scrittrice;

Castellina Luciana – già parlamentare della Repubblica;

Marone Lorenzo – Scrittore

Stassi Fabio – Scrittore

De Cristofaro Peppe – Senatore della Repubblica

Tecce Angela – Presidente della Fondazione; Donnaregina e del Museo Madre;

Morniroli Andrea – Politiche sociali;

Foschini Lorenza – giornalista e scrittrice;

Labruna Luigi – docente universitario;

Moccia Sergio – professore emerito di diritto penale della Federico II;

Munari Cleto – Designer

Zanotelli Alex – Sacerdote

Pepino Livio – già giudice della Corte di Cassazione e Presidente di Volere la Luna

Sapienza Rosario – Università di Catania

Baliani Marco – attore e regista

De Petris Loredana – Polo progressista, già senatrice

Zamboni Silvia – Giornalista, Vicepresidente assemblea legislativa Regionale Emilia Romagna

Gragnaniello Enzo – maestro cantautore

Mattone Claudio – musicista compositore

Nasti Ludovica – Attrice

Ponzoni Aurelio (Cochi) – attore e artista

Russinova Isabel – attrice e ideatrice del Thematic Exhibition on Human Rights

Torrini Cinzia H – Regista

Vetere Fausta e la NCCP – Cantante

Zeno Giuseppe – Attore

Baffi Giulio – Giornalista

Vacalebre Federico – Giornalista

Incutti Maria Pia – Presidente Plart

Picone Generoso – Giornalista

Valanzuolo Stefano – Giornalista

Recchi Alberto Luca – scrittore fotografo subacqueo

Luotto Andy – Attore

Sarcinelli Stefano – Attore

Mascia Nello – Attore

Lucidi Antonio Roberto – Vicepresidente Altra Napoli

Garofalo Marcello – Scrittore e Regista

Ferrato Gianluca – Attore

Canessa Riccardo – Regista

Schipani Franco – Scrittore e Giornalista

D’Andrea Eugenio – Avvocato

Rea Anna – Presidente Adoc- Responsabile area Euromed Uil

Molendini Marco – Giornalista

Casarin Chiara – Head of Cultural Development and Communication of Fondazione

Giorgio Cini, Venezia

Garofalo Bruno – Regista

de Crescenzo Paola – Presidente Fondazione Luciano De Crescenzo

Gnocchi Charlie – Artista

Addis Piero – ex direttore Reggia di Monza, storico d’arte

Bellopede Mariano – musicista

Beshir Livio – Attore

Bauduin Mariano – Regista

di Lella Gerardo – direttore d’orchestra

Forni Francesco – autore

Donaggio Pino – musicista;

Cirillo Marcello – Musicista

Colavalle Roberto – Direttore d’orchestra responsabile degli Eventi del Palazzo

della Cancelleria pontificia

Turchetta Lucio – Architetto

Trampetti Patrizio – Musicista

Sinagra Antonio – Musicista

Di Domenico Mauro – Musicista

Esposito Toni – Musicista

Coletta Paolo – Compositore

Zurzolo Marco – Musicista

Di Maggio Patrizia – Storica dell’Arte

Romano Fabrizio – Direttore d’orchestra

Lo Guercio Canio – Cantante

Vairetti Lino – Cantante del gruppo Osanna

Di Maggio Bruno – Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia CE

Gioia Mauro – Artista

Bonivento Claudio – Produttore cinematografico

Valentino Gianni – Giornalista Repubblica

Zollo Giuseppe – già Docente Università di Napoli “Federico II”

Bosetti Tosatto Laura – Maitre parfumeur

Longobardo Carlo – Docente di penale, Giurisprudenza Federico II

Cavaliere Antonio – docente universitario

Savonardo Lello – docente universitario

Morlicchio Enrica – docente universitaria

Pomarici Marinella – docente

Vanorio Maria Laura – docente

Boccardi Costanza – docente universitaria

Zaccardi Glauco – Magistrato

Senese Annalisa – Avvocato

Palisi Ida – Giornalista

Cennamo Aldo – già parlamentare della Repubblica e già Assessore al Comune di Napoli

Barra Caracciolo – Francesco Avvocato

Musi Aurelio – Storico

Marsano Beba – giornalista Arte e life style

Sepe Daniele – Musicista

Riitano Domenico – Chirurgo Plastico

Marcenò Serena – ordinaria di filosofia della politica

Clemente Massimo – Ricercatore

Marrone Titti – Giornalista e scrittrice

Lettieri Nino – creatore di moda

D’Aponte Marcello – Professore Università Federico II

Abbondante Fulvia – professoressa Università Federico II

Casagrande Maurizio – Attore

Flo – Cantante

Pinto Gianni – Presidente teatro Trianon Viviani di Napoli

Cernigliaro Aurelio – Professore Emerito di storia del diritto medievale e moderno

Russo Enzo – Urbanista

de Simone Olimpia – Storica dell’Arte

Frattini Sergio – Informatico

Ansalone Angela – Pediatra

Di Maggio Gennaro – Avvocato

Basso Mimmo – Direttore operativo del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

Maio Vincenzo – Segretario Regionale Fillea Cgil Campania

Savi Elisa

Boero Ferdinando – Professore Ecologo

Maturo Carmine – Giornalista e cultural manager

Escalona Francesco – Architetto

Aveta Gino – Autore

Saponaro Francesco – Regista

Nicasio Anselmo – Regista

Amorosi Carmine – Regista

Di Luca Gigi – Direttore Festival Ethnos e Regista

Napolitano Barbara – Regista

Perciasepe Antonio – Regista

Carniti Marco – Regista

Conticello Nicola – Ufficio stampa

Lamanna Enrico – Regista

Prosperini Marco – Regista

Croce Roberto – Regista

Gobbi Gisella – Aiuto regista

Nocella Mimma – Regista

Zanni Francesca – Attrice

Nuzzo Giuseppe – Regista

Stefanucci Antonella – Attrice

Rispo Patrizio – Attore

Cortellesi Claudia – Editore

Borrino Carmine – attore

Mingardi Andrea – cantante, compositore;

Associazione NuRige Nuove Rigenerazioni Campania

Fortini Lucia – Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili

Zullo Virginia – Regista

Djafarizad Taher – Presidente Ass.Nedaday e cofondatore Unioni Attivisti Iraniani in Italia

Ballestrero Maria Vittoria – Professoressa Emerita Univ. Genova, giuslavorista

Maresca Bruno – già Docente di Biologia molecolare Univ. Salerno

Lettieri Antonio – già Segretario Confederale CGIL

Continolo Franco – Economista

Zoppoli Lorenzo – professore ordinario Diritto del Lav.oro Università Federico II

Camerlingo Giuseppe – Musicista, Maestro Conservatorio Piacenza

Loffredo Antonio – ass. Dir. Lav., Univ. Siena

Capone Alessandro – regista autore

Arriva Filippo – Scrittore e Musicologo

Zampaglione Carlo

Picardi Adriana

Luciani Vincenzo – Ordinario di Diritto del lavoro, Univ. di Salerno

Baris Tommaso – Storico

D’Agostino Mari – linguista

Dino Alessandra – Sociologa

Riolo Claudio – politologo

Santangelo Evelina – Scrittrice

De Lorenzo Renata – Storica, Presidente della Società Napoletana di Storia Patria

de Luca di Melpignano Federico M. – Avvocato

Albano Leoni Federico – già docente della Sapienza Univ. di Roma

Naso Vincenzo – Professor Ingegner Emerito dell’Università Federico II,

già Preside della Facoltà di Ingegneria

Apuzzo Antonella

Ianniruberto Giuseppe – Presidente Emerito della Corte di Cassazione

Gaeta Lorenzo – Professore ordinario di Diritto del lavoro dell’Univ. di Siena

Esposito Gennaro – Consigliere Comunale di Napoli; Avvocato

Magliulo Gabriella

Rocca Gigliola

De Martino Liliana

Palazzo Bruno – Docente di Architettura

Picardi Claudia

Picardi Sara

Casadio Chiara

Borlini Leonardo – Università Bocconi, Milano

Sepe Pier Paolo – Regista

Murrali Eugenio – giornalista autore

Nigro Raffaella – Università di Catanzaro “Magna Graecia”

Gattini Andrea – Università di Padova;

Della Morte Gabriele – Università Cattolica, Milano

Mirri Novella – Responsabile FAI

Romizi Francesco – Presidente ISDE medici per l’ Ambiente

D’Acunto Salvatore – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

Fontana Giorgio – Università Mediterranea di Reggio Calabria

Zappalà Salvatore – Università di Catania

Carbone Paolo – Università Roma 3

Naclerio Rosanna – Storica dell’Arte

Maietta Ida – Storica dell’Arte

Martorelli Luisa – Storica dell’Arte

Marinello Lina Ferdinanda – docente di economia aziendale Università Napoli Parthenope

Barone Maria Vittoria – docente in Biologia cellulare e Nutrizione, Università

Federico II Napoli

Saini Loredana – docente liceo Sannazzaro Napoli

Trifari Maria Pia – pensionata

Agrillo Ornella – Bibliotecaria

Barrella Vittorio – Architetto

Pisani Anna – Storica dell’Arte

Quartuccio Annalisa – Docente

Maimone Maria Elena – Bibliotecaria

Licenziato Maddalena – pensionata

Bianco Maria Rosaria – Insegnante

Guardascione Elio Samuele – operatore culturale area flegrea

Conte Marino – Insegnante

Imperato Anna Maria – impiegata

Muzii Rossana – Storica dell’Arte

Ragni Chiara – Università statale di Milano

Bonfanti Angelica – Università statale di Milano

Mariconda Andrea – Università statale di Milano

Baldi Emma

Trimarchi Francesca – Università statale di Milano

Martelloni Federico – Università di Bologna

Verde Giuseppe – Università di Palermo

Spanò Marcello – Università dell’Insubria

Menga Ferdinando – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

Pino Giovanni – Prof. Associato di Diritto del lavoro, Capo Gabinetto Autorità

garanzia scioperi

De Cesare Carlo – diacono della Chiesa

Mascilli Migliorini Paolo – Architetto, Manager dei beni culturali

Cerrito Massimiliano – Presidente Ente “Fondazione Barocco napoletano”

Del Santo De Masi Assunta

Iacono Franco

Merola Giorgio

Reale Paola

Miccio Diego

de Falco Pierluigi – commercialista

Morgera Adriana – Architetto

Di Sapia D’Ostuni Maria Rosaria – Biologa

Russo Elvira – già Ordinaria Università Federico II

Monaco Liliana

Merlino Giuseppe – già Docente di Letteratura francese, Univ. Federico II

Capaccioli Massimo – Prof. Emerito dell’Univ. Federico II, già Ordinario di Astronomia

D’Alconzo Paola – Docente di Museologia e Restauro, Univ. Federico II

Di Costanzo Mario – Avvocato

Fanizza Nicola – Direttore Centro Documentazione “Piero Delfino Pesce”

Caputo Domenico

D’Onghia Madia – Ordinaria di Diritto del lavoro, Univ. di Foggia

Pane Giulio – Prof. Architetto

Mascini Massimo – Direttore de “Il Diario del lavoro

Biddau Giulio – Maestro pianista

Nastri Edvige

Bouris Nicolas

Merlin Elena – Ordinaria di Diritto processuale civile, Univ. di Milano

Fiorentino Franco – già Ordinario di Letteratura francese Univ. di Bari

Forte Giannicola – Avvocato

Lopes Pegna Olivia – Università di Firenze

Russo Deborah – Università di Firenze

Pino Giorgio – filosofo del diritto Università Roma 3

Nocerino Sabatino – Presidente di CNA Costruzioni Campania

Mele Brigida – pensionata

Franzese Giuseppina – Insegnante

Giangrande Silvana – pensionata

Mandarano Patrizia – impiegata

Ciruzzi Domenico – Avvocato

Innaro Marc – Giornalista

Plaia Armando – Direttore Del dipartimento di giurisprudenza Università di Palermo

Tesauro Sandro – Ordinario di Diritto penale, Università di Palermo

Smorto Guido – Ordinario di Diritto privato comparato, Università di Palermo

Cavasino Elisa – Ordinaria di Diritto costituzionale, Università di Palermo

Lorello Laura – Ordinaria di Diritto costituzionale Università di Palermo

Marchetti Laura – Università Mediterranea di Reggio Calabria

Di Donato Flora – Università di Napoli “Federico II

Galgano Francesca – docente di storia del diritto Romano pubblico e privato alla Federico II

Iannuzzi Angela – docente liceo Umberto

Abbamonte Lucia – docente di di Lingua, traduzione e linguistica inglese

Pedrini Gianpiero – industriale

Marcelli Fabio – Copresidente del Centro di ricerca e elaborazione per la democrazia

Chiumeo Emanuela – Direttore esecutivo NICE (new Italian cinena events)

Quirino Ada – medico

Marino Alfonso – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Crema Luigi – Università Statale Milano

Silingardi Stefano – Università Statale di Milano

Amoroso Daniele – Università di Cagliari

Nuzzo Valeria – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

Romanismo Davide – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

Cozzolino Adriano – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

Schettino Francesco – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

De Benedetto Alfonsina – Università di Bari “Aldo Moro”

Buongiorno Di Rosa Valentina – docente universitario

Maglione Mario – Cantante

Calogero Fiorenza – cantante attrice docente

Castiglia Franco – Cantante

Bonaiuto Barbara – Cantante

Canessa Brunello – Musicista

Bucicchio Tiziana – Giornalista

Venturiello Massimo – Regista

Caporale Anonello – Giornalista

Converso Raffaello – attore cantante

Schiavo Maria Grazia – soprano

Duello Gennaro Marco – giornalista e scrittore

Cucciniello Maria – giornalista autrice

Piacenti Laura – Giornalista

Monti Francesca – Giornalista

Marra Marco – Giornalista

Marini Francesca – Cantante

Morlando Tommaso – direttore di Informare

Pedrazzi Marco – Direttore del Dipartimento di scienze politiche

Buscemi Martina – Università Statale di Milano;

Mandrioli Daniele – Università Statale di Milano

Favuzza Federica – Università Statale Milano

Natali Jacopo – Università Statale di Milano

Finamore Fabrizio – giornalista

Gallo Domenico – già Presidente di Sezione della Corte di cassazione

Spadaro Antonino – Università Mediterranea di Reggio Calabria (giurista cattolico impegnato)

Belluccio Alessandra – Avvocato

Pascucci Paolo – Università di Urbino;”Carlo Bo”

Vallini Nunzia – direttore del giornale di Brescia

Mauriello Giovanni – Artista

Liebman Anna – Università statale di Milano

Iaccarino Grazia – Psichiatra

Stagni Amelia – Neonatologo in Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Santobono di Napoli

De Falco Maria Luisa – Insegnante

Ajese Felicia – Insegnante

Sferlazza Olindo – Magistrato

Morace Filippo – Tenore

Coppola Emanuela – professore associato di Urbanistica dell’Università Federico II di Napoli

Redazione GreeNewsDeal

Associazione Gente Green Aps

Onorato Antonio – Musicista

Banfi Antonio – Università di Bergamo

Brindisi Gianvito – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Califano Gian Paolo – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Esposito Andreana – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Scialla Caterina – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Iannello Carlo – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

Adinolfi Giovanna – Università Statale di Milano

Punzo Andrea – fisioterapista

Mauro Francesca – Psicoterapeuta

Nicolò Domenico – Università Mediterranea di Reggio Calabria

Sarno Diana – Biologa Marina

Saggiomo Vincenzo – Ecologo Marino

Romano Maria Consiglia – Insegnante

Cappelli Melina – Università di Napoli Federico II

Innantuono Kenny – Njimegen Radboud University

Gradoni Lorenzo – Università del Lussemburgo

Conte Gianni – Cantante

Urbani Ilaria – Giornalista

Laccetti Giuliano – Università di Napoli Federico II

Pinto Valeria – Università di Napoli Federico II

De Caro Davide – Università di Napoli Federico II

Mariniello Loredana – Università di Napoli Federico II

Petroncelli Hubler Flavia – Università di Napoli Federico II

Hubler Mario – Ingegnere, Redattore di “Italianieuropei”

Porta Raffaele – Università di Napoli Federico II, già assessore al Comune di Napoli

Della Morte Michele – Università del Molise

Vida Silvia – Università di Bologna

Ligustro Aldo – Università di Foggia

Loy Gianni – Napoli;

de Angelis Vincenzo – Executive chef

Carrano Antonio – Università di Napoli “Federico II”

Pirrone Pasquale – Università di Catania

Donadio Francesco – Università di Napoli “Federico II”

Zoppoli Antonello – Università di Napoli “Federico II”

Ferrara Maria Dolores – Università di Trieste

Nicosia Salvatore – Istituto Gramsci Sicilia

Pontecorvo Maria Concetta – Università di Napoli “Federico II”

Starita Massimo – Università di Palermo

Sciurba Alessandra – Università di Palermo

Tramontana Enza Maria – Università di Palermo

Terrasi Alfredo – Università di Palermo

Ferrara Maria – Università di Palermo

Boschiero Nerina – Università Statale di Milano

Tonolo Sara – Università di Padova

Castellaneta Marina – Università di Bari “Aldo Moro”;

Nalin Egeria – Università di Bari “Aldo Moro”;

Ingravallo Ivan – Università di Bari “Aldo Moro”;

Larissa Sciacovelli Annita – Università di Bari “Aldo Moro”;

Longobardo Marco – Westminster University, Londra

Masi Doria Carla – Università di Napoli “Federico II”;

Nitsch Carlo – Università di Napoli “Federico II”;

Cappiello Benedetta – Università Statale di Milano

Donati Anna – Ambientalista

Marcos Jorge – Regista

Sansone Dario – Cantante

Amati Chiara – Giornalista Corriere della Sera

Amati Beatrice – studentessa

Amati Costanza – studentessa

Campanile Antonio – Direttore Museo MACAL Orsara di Puglia

Saccucci Andrea – Università della Campania, Luigi Vanvitelli

Roscini Marco – London

Lusetti Stefano – Concessionario auto

Gialanella Costanza – già Direttore Archeologo del MiC

Magrone Emilia Maria – Università di Bari “Aldo Moro”

Gervasi Mario – Università di Bari “Aldo Moro”

Pizzolante Giuseppina -Università di Bari “Aldo Moro”

Camilleri Enrico – Università di Bari “Aldo Moro”

Ruotolo Gianpaolo Maria – Università di Foggia

Velluzzi Vito – Università Cattolica di Milano

Fondazione Circolo Artistico Politecnico di Napoli

Gaito Adriano – Presidente Circolo Artistico Politecnico

De Colle Stefano – Medico radiologo

Fusco Girard Luigi – Università di Napoli “Federico II”

Palumbo Maria – Geologo

