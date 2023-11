L’impunità è in aumento in Europa. Efj: i Governi devono agire

0 0

Mentre in Europa il numero dei giornalisti uccisi è diminuito drasticamente rispetto allo scorso anno, il numero dei casi di impunità per omicidio continua ad aumentare. La Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ) conta attualmente 48 crimini impuniti in 13 paesi. In occasione della Giornata internazionale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti , il 2 novembre 2023, l’EFJ invita gli Stati a intraprendere azioni concrete per porre fine all’impunità per questi crimini.

In Europa sono rimasti impuniti 48 omicidi e assassinii di giornalisti: 16 in Kosovo, 7 in Russia, 6 in Ucraina, 6 in Turchia, 3 in Serbia, 2 in Grecia, 2 in Azerbaigian, 1 in Slovacchia, 1 a Malta, 1 in Regno Unito, 1 a Cipro, 1 in Montenegro e 1 in Bielorussia.

In occasione della Giornata internazionale contro l’impunità dei crimini contro i giornalisti, il 2 novembre sei casi di impunità sono stati aggiunti alla lista europea dell’impunità:

Aleh Byabenin (Bielorussia), fondatore del sito di informazione pro-opposizione Charter 97 con sede a Minsk , è stato trovato impiccato nella sua casa estiva fuori Minsk, il 3 settembre 2010. Le autorità hanno affermato che il giornalista si era suicidato. Testimoni oculari accorsi sul luogo dell’incidente hanno riferito diverse incongruenze, hanno affermato che c’erano tracce di violenza sul suo corpo e che sembrava che la polizia avesse condotto solo un’indagine superficiale sulla scena.

Slavko Curuvija (Serbia), proprietario del Dnevni Telegraf e della rivista Evropljanin , ucciso da due uomini armati che gli hanno sparato diversi proiettili alla schiena e alla testa davanti alla sua casa a Belgrado, l’11 aprile 1999. Non esiste ancora un verdetto definitivo, 24 anni dopo l’assassinio. Nell’aprile 2023, due agenti della sicurezza di Stato serba sotto processo per aver partecipato all’omicidio di Slavko Curuvija sono stati rilasciati dagli arresti domiciliari dopo sei anni.

Sokratis Giolias (Grecia), direttore dell’emittente Thema Radio e collaboratore del sito web di notizie Troktiko , è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 19 luglio 2010 da uomini non identificati in uniforme della polizia. Gli assassini hanno attirato Giolias fuori dal suo appartamento ad Atene, la mattina presto, sostenendo che la sua macchina era stata rubata, e gli hanno sparato più volte. Oltre un decennio dopo, l’omicidio di Giolias rimane irrisolto e gli autori e le menti non sono stati assicurati alla giustizia.

Giorgos Karaivaz (Grecia), era un reporter esperto che lavorava per il canale televisivo STAR e gestiva un sito web di notizie incentrato sulla criminalità e sulla polizia. Il 9 aprile 2021 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori casa in pieno giorno da due uomini su uno scooter. Le autorità greche hanno promesso di dare priorità al caso. Nonostante l’arresto di due sospetti nell’aprile 2023, i responsabili non sono stati ancora processati, non ci sono state condanne e da allora non sono stati compiuti ulteriori progressi, nemmeno nell’identificazione di possibili intermediari o menti dietro questo omicidio.

Milan Pantić (Serbia), corrispondente del quotidiano Vecernje Novosti , è stato ucciso da ignoti dopo essere stato colpito alla testa con un oggetto contundente fuori dalla sua casa nella città di Jagodina, nella Serbia centrale, l’11 giugno 2001. 22 anni dopo Dopo l’omicidio, nessuno è stato perseguito o condannato e i responsabili continuano a sfuggire alla giustizia.

Yuri Shchekochikhin (Russia), allora vicedirettore del bisettimanale indipendente moscovita Novaya Gazeta , è morto 12 giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale in una clinica di Mosca per quella che i medici hanno definito una reazione allergica acuta. Morì improvvisamente il 3 luglio 2003, pochi giorni prima della partenza prevista per gli Stati Uniti, dove aveva programmato di incontrare gli investigatori dell’FBI. I suoi documenti medici sono stati persi o distrutti dalle autorità. L’EFJ ritiene che il giornalista sia stato avvelenato per impedirgli di scoprire ulteriormente la verità su un caso di corruzione ad alto livello che coinvolge funzionari dei servizi di sicurezza federali (FSB) e dell’ufficio del procuratore generale.

Quasi otto anni dopo l’adozione della Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti , i 46 Stati membri sono stati lenti nel mettere in atto un quadro legislativo completo in grado di prevenire l’impunità e di offrire ai giornalisti un ampio ed efficace ambito di protezione.

“L’EFJ ricorda agli Stati membri del Consiglio d’Europa il loro impegno a istituire speciali indagini giudiziarie e non giudiziarie su casi specifici o organismi specializzati indipendenti per condurre tali indagini su base continuativa”, ha affermato la presidente dell’EFJ Maja Sever . “Chiediamo che questa procedura venga stabilita per ciascuno dei 48 casi di impunità individuati in Europa. L’inazione delle autorità pubbliche equivarrebbe a complicità con gli assassini”.

(Nella foto Daphne Caruana Galizia, uno dei casi emblematici dei crimini contro i giornalisti. E’ stata uccisa sei anni fa a Malta)

