Da Genova a Bruxelles: vorrei candidarmi in nome dei diritti umani

0 0

Intervista con Michael Gieser

Abbiamo sempre detto che nella tragica notte della Diaz non sia stata massacrata solo una certa idea d’Italia ma anche una certa idea d’Europa, e il silenzio politico di quella generazione, almeno per quanto riguarda la sua parte migliore, si fa sentire eccome.

Michael Gieser quella notte subì un pestaggio devastante, eppure non ha mollato, non si è arreso, non si è rassegnato. Ha continuato a battersi, come attivista e andando in giro per il mondo, in nome di quei valori e di quei diritti umani di cui l’Occidente si riempie spesso la bocca senza, però, difenderli veramente. Ora annuncia la sua possibile candidatura alle prossime Europee in Lussemburgo e la nostra speranza è che ce la faccia. In un mondo squassato da conflitti e violenze d’ogni genere, un parlamentare europeo che lottasse in nome della pace, della giustizia e della fratellanza universale sarebbe, infatti, una boccata d’ossigeno.

Partiamo, inevitabilmente, dalla notte di Diaz. Perché hai partecipato al G8 di Genova? Raccontaci la tua esperienza e cosa hai imparato in quella scuola.

Benvenuti nel Lato Oscuro!

Avevo 35 anni. Cittadino lussemburghese di origine svedese, ho vissuto a Bruxelles. Sono arrivato a Genova domenica 15 luglio 2001, la sera prima dell’inizio del Genoa Social Forum, quattro giorni prima del G8 ufficiale, come membro volontario del consiglio di amministrazione di una ONG con sede a Bruxelles chiamata “Quinoa asbl”. Avevo intenzione di partecipare attivamente a tutti gli incontri del Genoa Social Forum.

La nostra ONG lavorava per far conoscere le relazioni Nord-Sud, organizzando soggiorni di immersione totale in diverse comunità del Sud, principalmente con giovani del Benelux e della Francia (progetti in Bolivia, Guatemala, Benin, Filippine, ecc.).

Io stesso provenivo da una famiglia anticonformista che aveva scelto un approccio di protesta al cibo (avevano fondato la Società Vegetariana Svedese, l’agricoltura biologica, il cibo zen-macrobiotico ecc.). Ma da bambino rifiutavo tutto, suppongo per mancanza di spiegazioni pedagogiche (questo stile di vita ci è stato imposto, non avevo deciso da solo, non capivo l’importanza di queste scelte).

Così ho deciso di studiare Economia, per comprendere i meccanismi economici che sostengono le nostre società, in modo da poter cambiare questi meccanismi dall’interno. E mi sono interessato alla questione della ridistribuzione della ricchezza, così come all’apprendimento esperienziale, a come coinvolgere le persone nel processo di cambiamento. Oggi svolgo un lavoro significativo per aiutare le organizzazioni nella loro trasformazione verso la sostenibilità.

L’immersione totale è un modo molto efficace per farlo, seguita dal dialogo e dall’imparare a giungere alle proprie conclusioni (effetto Aha). Un altro ottimo modo sono i giochi di ruolo, di narrazione e di simulazione. Ho deciso di lavorare con l’inventore dei giochi di simulazione, Klas Mellander, in Svezia.

Accanto alla mia attività professionale, in cui rendo accessibili a tutti le complessità dell’economia aziendale attraverso l’apprendimento esperienziale e le simulazioni, accanto a progetti concreti con la mia ONG in Guatemala e a Cuba, sono diventato anche membro del consiglio di amministrazione della ONG a Bruxelles, e quindi partecipante al G8 di Genova.

Ciò che mi ha portato al Genoa Social Forum è stato soprattutto il desiderio di continuare il dibattito, gli scambi e le discussioni per rendere possibile un altro mondo.

A differenza di molte persone, non mi sono mai sentito impotente di fronte al cambiamento, ma piuttosto un attore che crea dialogo e incoraggia il processo decisionale affinché si possa andare avanti, passo dopo passo.

Devo essere stato tra i primi a contattare gli organizzatori del Social Forum, perché dopo l’atterraggio domenica sera volevo cercare un ostello della gioventù o un albergo dove alloggiare, ma tutti gli alberghi erano chiusi.

Cosa fare e dove alloggiare? Gli organizzatori del Social Forum mi hanno gentilmente accompagnato allo stadio dove avrei soggiornato. Avevo, infatti, portato con me lo zaino e il sacco a pelo.

L’unico problema era che quella domenica sera ero l’unica persona allo stadio, quindi non volevo lasciare le mie cose o restare sugli spalti da solo. L’ho detto agli organizzatori, che poi mi hanno portato in un altro stadio chiamato “campo disobbedienza civile” (stadio Carlini). C’erano tantissime persone lì, di tutti i ceti sociali. Mi sono seduto con loro su una delle gradinate per depositare il mio sacco a pelo.

Ho approfittato della mia prima serata per scendere in centro a Genova e mangiare la famosa pasta al pesto genovese in un grazioso ristorantino. L’atmosfera intorno a me in città era decisamente meno amichevole, dato che le autorità cominciavano a barricare il centro cittadino per controllare chi poteva entrare. Chiamata Zona rossa, era chiusa con cancelli di ferro.

Nei giorni successivi, cioè lunedì, martedì e mercoledì, ho preso parte a diversi incontri del GSF. Gli scambi sono stati interessanti, vivaci e costruttivi. Ogni giorno sempre più persone arrivavano al centro di disobbedienza civile per restarvi. Ricordo il cantante Manu Chao che giocava a calcio con noi, ma ricordo anche quanto fosse difficile accedere ai servizi igienici, dato il gran numero di residenti nello stadio.

Anche solo lavarsi era un problema. Così, dopo 3-4 notti lì, mi sono rivolto agli organizzatori del GSF per vedere se ci fosse una sistemazione più adatta alle mie esigenze. Dato che avevo il tesserino “stampa”, mi invitarono a lasciare lo stadio Carlini e a trasferirmi nella scuola Diaz, che era proprio di fronte agli organizzatori del Social Forum. La scuola Diaz-Pascoli ha ospitato il centro stampa del Social Forum.

Era sabato 21 luglio. Carlo Giuliani era stato ucciso. Il nervosismo e lo stress per tutti erano aumentati, le manifestazioni e le violenze della polizia nelle strade erano fuori controllo.

Abbiamo visto i Black Bloc attaccare le attività commerciali per strada (negozi, banche, concessionarie di automobili…), eppure la Polizia sparava gas lacrimogeni contro il nostro corteo pacifico. Ero piuttosto confuso. Direi addirittura che hanno lasciato che i Black Bloc continuassero le loro azioni affinché la Polizia potesse attaccare il resto dei manifestanti pacifici. Surreale e preoccupante!

Aver preso parte ai vari workshop e incontri del Social Forum e girovagato per le strade alla fine è stato un po’ faticoso. Avevo bisogno di un buon riposo. Il giovedì sera mi ero sistemato nella scuola Diaz, che non era grande quanto lo stadio, quindi ho preferito quella. Mi sistemai in un angolo accanto a un termosifone, nella palestra principale al piano terra. Era abbastanza tranquillo, molto più silenzioso della disobbedienza civile allo stadio Carlini!

Gli avvenimenti di Genova stavano diventando una catastrofe. Tutti erano stressati, i feriti nelle strade, la violenza della Polizia, era tutto abbastanza strano. Potevo sentire grida di odio in giro. Ho incontrato persone che conoscevo, abbiamo avuto un breve dibattito e ho sostenuto la non violenza.

La Diaz era più un posto sicuro, poi è arrivata la notte del raid della Polizia. Dopo una settimana, il G8 e il GSF erano finiti, la gente lasciava la città. Avevo programmato di partire la mattina dopo, mi sono fermato a bere una birra in un bistrot vicino, ho chiacchierato con un paio di signorine di Bruxelles e poco prima di mezzanotte ho deciso di andare a letto. Pochi minuti dopo, mentre ero in pigiama con lo spazzolino in mano, è avvenuta l’irruzione della polizia. Una vera macelleria.

Circa trecento poliziotti hanno fatto irruzione e, come gli altri novantatré residenti della scuola Diaz, sono rimasto gravemente ferito dalle bastonate di questi pazzi in uniforme. Vi risparmio i dettagli sordidi, devo aver ricevuto trenta-cento colpi e calci (non si contano più), è stata una delle peggiori esperienze della mia vita.

Ho protetto la testa, ma tutto il mio corpo è stato malmenato, picchiato, preso a calci e bastonato. Non ho perso conoscenza, ho potuto osservare tutto anche dalla mia posizione in fondo al corridoio del primo piano, dove ero corso per cercare di scappare, ma invano. La polizia mi ha picchiato come gli altri, è stato incredibilmente violento. E indicibilmente crudele.

Quando la carneficina si è fermata, ho avuto la lucidità mentale necessaria per cercare di sopravvivere, e quindi cercare ancora di sfuggire a questa situazione arbitraria (nonostante il fatto che il mio corpo tremasse senza controllo sotto lo shock), e ho usato uno stratagemma per uscire davanti a tutti i poliziotti, prestando soccorso ad uno dei feriti più gravi, che sanguinava e veniva portato in ambulanza dai barellieri. Mi sono ritrovato per strada, ferito, sotto shock, ma libero! (All’epoca non ero a conoscenza dell’esistenza di un mandato di arresto contro di me).

Cosa ho imparato? In primo luogo, devi proteggerti per sopravvivere. La violenza arbitraria può provenire da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e anche in un luogo come l’Europa, dove dovremmo essere protetti dalla violazione dei nostri diritti umani. Secondo: devi testimoniare ciò che hai visto. Infatti, dopo il pestaggio ero l’unico – insisto, l’unico – che era riuscito a scappare dalla scuola. Così quella sera stessa fui intervistato dalla televisione e dalla stampa. Dato che viviamo in un mondo di immagini, ero consapevole di correre il rischio di essere visto come un “terrorista del Black Bloc”, ma dovevo testimoniare. Terzo: dobbiamo rifiutare la violenza arbitraria, la violenza della Polizia o qualsiasi altra barbarie sul suolo europeo; non accettare significa fare appello al nostro Stato di diritto.

Quindi, per riassumere: proteggere la propria vita, poi rifiutare trattamenti arbitrari e infine testimoniare. Anche i media ci hanno aiutato a dare testimonianza: la stampa, i giornalisti, gli avvocati ma anche i film, per non dimenticare le violenze della Polizia al G8 di Genova.

Così sono stato il primo a sporgere denuncia, la mattina dopo alle 7 alla Questura di Genova, contro la Polizia italiana per atti di violenza arbitraria. Visto il mandato di cattura, ho dovuto lasciare l’Italia abbastanza velocemente. Mi sono fermato a Milano per farmi esaminare le ferite. Ho visto negli occhi dei medici e degli infermieri uno sguardo accusatorio, come se ciò che mi era successo fosse colpa mia. Del resto, le immagini di Genova in fiamme, i servizi televisivi, i commenti… tutto indicava la colpevolezza dei manifestanti e dei partecipanti al Social Forum. E questo includeva anche me.

Dopo Milano, mi sono ritrovato a Bruxelles, dove abbiamo riesaminato le mie ferite con un medico locale, qui ampiamente in diverse pagine.

Il mio resoconto degli eventi avvenuti alla scuola Diaz doveva costituire parte della base iniziale dell’accusa. Gli altri occupanti della scuola erano stati tutti arrestati o erano ricoverati in ospedale. Ero l’unico fuori. La stampa si interessò al mio caso già il giorno dopo, ma ebbi la fortuna di sfuggire al carcere di Bolzaneto. Ho cercato con tutte le mie forze di contribuire al rilascio delle persone arrestate arbitrariamente, di far emergere la verità sulle torture nella scuola Diaz.

Quanto tempo hai impiegato per riprenderti dalle conseguenze, e immagino dallo shock di quel massacro?



Ci sono voluti diversi anni per riprendersi. E in effetti fu un massacro e uno shock.

Per i primi mesi, potresti chiamarla sindrome post-traumatica. Poi ho dovuto abbandonare l’attività della ONG nella quale mi occupavo da diversi anni. Anche se ero ancora pienamente impegnato nel mio cuore e nella mia mente per le cause della ONG, dovevo concentrarmi sul mio lavoro regolare per guarire e semplicemente per guadagnarmi da vivere e provvedere alla mia piccola famiglia.

A quel tempo ero responsabile di una piccola famiglia in cui la mia ragazza aveva due bambini di età compresa tra 5 e 7 anni. Cinque anni dopo avrei avuto i miei figli, che ho cresciuto da solo, come padre single, negli ultimi quattordici anni.

Aggiungo: sono un imprenditore, libero professionista, e creo strumenti e momenti privilegiati di dialogo interno a organizzazioni e aziende, utilizzando la simulazione e l’apprendimento esperienziale (serious games). La mia attività consiste oggi nell’aiutare le organizzazioni nella loro trasformazione verso la sostenibilità.

La buona notizia è che sono stato supportato dalla mia famiglia e dai miei amici, dalla mia ONG, così come dagli avvocati del foro legale e persino dai miei clienti aziendali che mi conoscevano bene.

A ciò si aggiunge il sostegno di giornalisti, registi e altre organizzazioni che hanno rapidamente individuato le false prove e le manipolazioni della Polizia italiana. Per me era importante vincere il processo. Credo nello Stato di diritto e nell’importanza della giustizia. L’Europa è il posto migliore per difendere i diritti umani. D’altra parte, è stato estremamente lento, ci sono voluti anni. Ma abbiamo vinto.

Oggi questa storia viene insegnata nelle scuole, nelle ONG, come esempio dell’estrema violenza della Polizia.

Ma se vuoi davvero saperlo, una persona esposta a tale crudeltà, a tale violenza arbitraria e a tale impotenza in quel momento avrà bisogno di una vita per superare tutto. Ci vuole resilienza fisica, mentale ed emotiva per non restarne vittima. E uno scopo, che in questo caso era prendermi cura dei miei figli: è ciò che mi ha permesso di andare avanti.

Oggi ti occupi di diritti umani al Parlamento europeo. Cosa sono per te i diritti umani? Quanto ha influito la tua esperienza personale nella definizione degli stessi?

In realtà non ho a che fare con il Parlamento Europeo… per ora! Ma credo che presto dovrei andare in quella direzione.

Come ho già detto, credo nello Stato di diritto e sono un convinto sostenitore della sua centralità. I diritti umani sono l’essenza della costruzione dell’Unione Europea. Il Consiglio europeo, fondato nel 1948, è stato istituito per promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Ha adottato la Convenzione europea sui diritti dell’uomo nel 1950. Ci tengo a dire anche che, a differenza della Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è un trattato giuridicamente vincolante. Ecco perché abbiamo potuto ottenere che la CEDU sostenesse la nostra richiesta contro l’Italia.

E sì, ovviamente se l’hai sperimentato sul tuo corpo, lo guarderai sicuramente in modo diverso. Comunque sia, da quando ho una coscienza politica e sociale, mi sono sempre impegnato sullo stesso tema.

Sono figlio di sopravvissuti alla Shoah. Metà della mia famiglia era ebrea (nonna). E sopravvissero perché aiutarono anche le famiglie non ebree (qui: mio nonno). Il ricordo della Germania nazista che governava l’Europa e violava i diritti umani fa parte della mia storia familiare e del mio DNA.

I diritti umani sono stati una questione fondamentale fin dall’infanzia, e per me è diventata ancora più evidente dopo gli eventi del G8. Ed eccomi lì, a testimoniare sul mio corpo, crudeli abusi dei diritti umani nel mezzo dell’Europa. Che vergogna per l’Italia e per la Polizia italiana! Ma anche che tutta l’Europa lasci che l’Italia se la cavi senza gravi conseguenze.

E il Parlamento Europeo? Puoi leggere la mia mente? In realtà, mi ci sono voluti più di vent’anni per decidere di impegnarmi nella politica europea, ma l’anno prossimo, nel 2024, spero di candidarmi alle elezioni Europee in Lussemburgo. Bene, il Lussemburgo ha solo sei membri eletti (su un totale di settecento cinque membri provenienti da ventisette paesi) e vedrò quali sono le mie possibilità di essere eletto. Amo la libertà di parola, quindi mi presenterò come candidato libero. Qualsiasi supporto è il benvenuto!

(1-continua)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21