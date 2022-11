RaiLibri. “Monica Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli Colli: biografia che illumina sui segreti del successo

0 0

Nel 2022 è scomparsa Monica Vitti: attrice molto amata e mai dimenticata dal pubblico, tanto che nonostante i lunghi anni di assenza causata dalla malattia, il suo ricordo è riaffiorato prepotente e sono stati in tanti a celebrarla. Rai Libri propone “Monica Vita di una donna irripetibile”, godibile biografia di una figura carismatica firmata da Laura Delli Colli, scrittrice, giornalista, già presidente della Festa del Cinema di Roma e dal 2003 a oggi Presidente del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, quelli che votano i nastri d’argento.

Laura Delli Colli ha conosciuto Monica Vitti da vicino, sin dal 1986 quando, come lei racconta, era stata scelta dall’attrice stessa per scrivere un libro sulla sua carriera. Allora si incontravano dal lunedì al venerdì, alla stessa ora, nella casa romana della Vitti, nel verde di collina Fleming, e iniziavano a lavorare insieme, propiziate dal gelato al limone che piaceva a Monica. La Delli Colli aveva più o meno l’età degli studenti a cui la Vitti insegnava, era in soggezione ma finì per scoprire, man mano cresceva la loro conoscenza, che il personaggio pubblico era un essere umano con i suoi problemi, le sue paure, la sua timidezza.

Il lettore rimane affascinato da Maria Luisa Ceciarelli, il vero nome di Monica Vitti, per la sua forza di carattere; la passione grazie alla quale, sfidando il volere della famiglia, è riuscita ad approdare all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica e in seguito al successo che conosciamo. Laura Delli Colli racconta che la Vitti ebbe non pochi problemi con la voce, considerata poco seducente malgrado non fosse vero, al punto che quando dovette fare un esame alle corde vocali per essere ritenuta idonea alla recitazione, minacciò il medico di suicidarsi se non le avesse dato il via libera. Grande vocazione, grande energia, grande intelligenza, un fisico decisamente attraente e inusuale, grande serietà professionale, sono stati la linfa che ha nutrito l’icona che conosciamo.

La Delli Colli non dice molto delle esperienze amorose: sia l’attrice che i suoi partner hanno strenuamente difeso la loro riservatezza. Sappiamo per bocca della stessa Monica Vitti che avendo avuto una famiglia faticosa, non ha cercato di ricostruirsene una, di diventare madre. Ha sempre scelto relazioni con persone che avessero i suoi stessi interessi professionali. Sono stati registi – tra tutti basti ricordare Michelangelo Antonioni – fotografi, compagni di strada con i quali divideva un impegno che per lei era vita. Roberto Russo, il suo ultimo amore e marito, un fotografo più giovane di lei di sedici anni, le è rimasto vicino durante la malattia, fino all’ultimo, proteggendola da sguardi indiscreti.

“Monica Vita di una donna irripetibile” è un libro piacevole, che si legge d un fiato, ci fa esplorare la fatica, l’ebrezza e i segreti di quel successo che molti vorrebbero raggiungere. Una testimonianza che insegna attraverso una figura femminile che ha mosso i primi passi da sola, seppur con talento particolare, quanti dubbi e quante difficoltà incontrano anche i migliori e quanta agguerrita tenacia occorra per affermarsi.

Editore: Rai Libri

Titolo: Monica Vita di una donna irripetibile

Aurore: Laura Delli Colli

Anno Pubblicazione 2022

Pagine: 256

Cartaceo euro 18

Ebook 9,99

