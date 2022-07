0 0

La parola è un’arma. Un’arma vera e propria che può ferire e può uccidere.

Ma cosa sono le parole?

La parola è l’espressione orale o scritta, un elemento basilare della comunicazione.

La parola è uno strumento di trasmissione di concetti, informazioni o idee

Le parole sono la più potente droga usata dall’uomo. (Rudyard Kipling)

Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili possono cambiare il mondo. (Buddha)

Le parole possono essere proiettili… (Jón Kalman Stefánsson)

A volte le parole sono come proiettili, sono un’arma di tortura. Quando i crimini svolti in diretta possono essere visti solo dal punto di vista del carnefice, che racconta la sua “missione” di “liberare” la sua preda dai propri affetti, dalla propria casa, dai propri cari, purificandola dai “demoni” da cui era “posseduta” prima.

La disinformazione è un tipo di informazione sbagliata o una forma di violenza che non lascia le tracce?

Subire danni psicologici da coloro che mettono la menzogna, la propaganda, le mezze verità sullo stesso piano dell’informazione libera, e prendono la parte dell’aggressore, lo giustificano, gli danno ragione, è una forma di violenza?

Sì, è una violenza invisibile, di cui non si possono portare i segni, i lividi o le cicatrici dal giudice per dimostrare il dolore subíto, ma fa male, fa molto male.

Ho vissuto sulla mia pelle una violenza invisibile, e questa violenza è “l’informazione” (disinformazione) che sostiene il carnefice, l’aggressore, il bullo o la completa assenza dell’informazione al riguardo.

La mia esperienza personale è andata a buon fine, ma è una goccia nell’oceano di violenza invisibile di cui vorrei parlare.

Dal 24 febbraio sono diventata una voce per tutti coloro che hanno subito la crudele violenza dell’assedio di Mariupol. I loro messaggi arrivano dalle ceneri della città a cui hanno legato il loro futuro, per dare notizia che sono vivi, ma che la loro vita di prima, insieme alla casa, al lavoro, ai ricordi, non esiste più.

Sono passati quasi 5 mesi di continua tortura, di carneficina che hanno subito sulla loro pelle.

“Siamo vivi”, una piccola fragile voce che anche dopo 5 mesi riesce ad arrivare al mondo libero e democratico dall’inferno di Mariupol, città che è diventata “sordo-muta” perché, dal 24 febbraio, era assediata e da maggio è stata occupata. Si può solo immaginare come si possa vivere in una città “sordo-muta”, quando l’assassino che ti ha tolto la possibilità di comunicare diventa il tuo unico interprete.

Sono sempre molto contenta di avere notizie da Mariupol. E dopo aver letto questi messaggi capisco che non tollero più i pacifisti arrendisti, negazionisti, sostenitori dell'”uomo forte”, anzi secondo me, loro sono carnefici al pari dei militari della Federazione Russa

L’Ucraina vive da secoli l’oppressione imperialistica – prima zarista, poi Sovietica e adesso del Cremlino. Questa volta però lo sterminio degli ucraini è stato programmato e annunciato in diretta a tutto il mondo, il 22 febbraio 2022. Non è stato un crimine nascosto o inaspettato, è stato preannunciato apertamente. Il mondo è stato messo davanti a una scelta. La scelta di costruire il futuro per tutti, con le regole democratiche o abbassarsi alla dittatura degli usurpatori del potere, dei regimi. Il confine ucraino è diventato un simbolo proprio per questa ragione. Non si tratta solo dei territori che sono stati invasi con una violenza disumana, ma soprattutto perché sono stati violati i principi di pace e di giustizia scelti nei paesi sovrani, liberi e democratici.

Spostare l’attenzione da questo argomento, dai principi, dai valori, dalla base della democrazia, verso la demagogia inflitta dalla paura, significa prendere le parti dell’aggressore, della dittatura e partecipare alla propaganda del Cremlino.

Sono stata spesso invitata a manifestazioni che, secondo me, sostengono la narrativa del Cremlino per distorcere l’informazione sull’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa e finiscono per aiutare l’aggressore ad ottenere quello che vuole facilmente, come era già successo in Crimea.

Io e i miei amici volontari portiamo avanti questo progetto forzaucraina.it proprio per aiutare gli italiani a vedere quello che cerca di oscurare la propaganda del Cremlino, cioè la verità e il vero sentimento dell’Ucraina, che sta soffrendo questa ingiustificabile violenza da parte della Federazione Russa.

È molto importante, soprattutto adesso, quando il primo entusiasmo di solidarietà con l’Ucraina sta calando, ricordare bene chi è il carnefice e chi è la vittima, chi porta la violenza e la tirannia e chi difende la democrazia e la pace in casa propria.

I discorsi del complotto mondiale, che abbiamo vissuto anche durante l’altra tragedia mondiale – la pandemia – dovrebbero aiutarci a vedere molto più chiaramente cosa vuol dire e soprattutto cosa valgono “gli altri punti di vista”. Uno di questi punti è proprio il senso che tanti mettono nella frase “guerra in ucraina”. Da cui poi sbocciano le conclusioni che sta aspettando con gioia l’aggressore.

Dobbiamo finire di annoiare i lettori e gli spettatori della televisione con la “guerra in Ucraina”. La frase “guerra in Ucraina” è irritante. Non si capisce perché gli ucraini “vogliono morire”. Allora andiamo a chiarire cosa c’è in realtà dietro questa frase.

Si, sul territorio del Paese Ucraina adesso c’è un’invasione militare e il popolo ucraino è costretto a difendersi per proteggere tutto ciò di cui ogni popolo ha bisogno per costruire un futuro – la pace.

Sul territorio ucraino muoiono civili, bambini inclusi. Abbiamo perso il conto dei feriti e non parliamo di tutti quelli sfollati e scappati dai posti più “caldi” e pericolosi. Ma non dobbiamo irritare e annoiare i lettori con la “guerra in ucraina” ed ecco il perché:

Semplicemente perché la guerra è della Federazione Russa. Le armi che uccidono i civili, i bambini inclusi, e i militari che hanno invaso il paese e lo distruggono sono i militari della Federazione Russa. L’idea della guerra, l’atto di violenza, i mezzi e i progetti di morte sono originate dalla Federazione Russa. Sì, quell’enorme territorio guidato dal Cremlino, ovvero da un mafioso, che tanti ancora considerano un politico, a cui “bisogna salvare la faccia”, colui che è arrivato con l’inganno al potere, che poi lo ha mantenuto negli anni, più di venti, con tanti crimini.

Come mai noi conosciamo due guerre in Cecenia, e nessuna guerra nella Federazione Russa?

Come mai l’aggressore che usa le armi per sottomettere l’indipendenza, la libertà, il desiderio di auto identificazione nazionale e culturale di un paese sovrano si propone come peace-keeper e ha voce nelle decisioni internazionali?

Come mai ci dà fastidio colui che si difende e lotta per la democrazia e pace sul proprio territorio e non vediamo il terrorista armato, il cui unico scopo è di seminare paura e mostrare la sua prepotenza?

Unico nome della guerra, che purtroppo si combatte sul territorio di un Paese pacifico, che cerca di resistere e proteggere i valori e la sua pace, oltre a quella di tutte le altre democrazie, sarebbe “guerra che impone e conduce la Federazione Russa”

Se chiamassimo le cose con il loro nome sarebbero più ovvi i concetti principali.

La guerra voluta, progettata e organizzata dalla Federazione Russa si svolge sul territorio ucraino.

L’Ucraina subisce, è costretta a difendersi, combattere sul suo territorio per proteggersi, per salvarsi la vita e il suo futuro.

La guerra finisce quando finisce l’aggressione della Federazione Russa.

L’Ucraina non c’entra nulla con la guerra, non impone la guerra e non invade, solo resiste e combatte una violenza spietata a casa sua.

Se iniziassimo ad evidenziare questi concetti, lasceremmo meno spazio alle interpretazioni.

Non è a caso il Cremlino evita di pronunciare la parola “guerra” vicino al nome della Federazione Russa, perché pretende di essere un paese che “regola i conflitti” e non quello che li crea.

A questo punto facciamo la domanda: coloro che, in buona fede, pronunciano la parola “Pace” intendendo la resa all’aggressore, si rendono conto che si uniscono, sia pur inconsapevolmente, a lui e al suo atto di violenza in corso e il sangue innocente delle vittime rimane anche sulle loro mani?

In Italia, un paese che sa benissimo cosa vuol dire “Resistenza”, dovrebbero finalmente capire, che la parola “pace” e la parola “difesa armata” sono sinonimi.

La formula che aveva funzionato in Italia per sconfiggere la piovra bruna del fascismo funzionerà anche in Ucraina:

La Pace = La Liberazione = La Resistenza = Le Armi.

Non esiste nessuna pace senza giustizia. Si può prolungare l’agonia, si può allontanare la soluzione del problema, ma non chiamatela pace.

Perché la pace non è una sottomissione o un compromesso a favore del più forte, la pace è una convivenza armoniosa, con il rispetto dei diritti e delle regole per tutti, dove i diritti umani non sono parole vuote sulla carta, ma la vita di ogni giorno in armonia e nel rispetto.

La Resistenza ucraina è il simbolo di tutto il mondo libero, di tutti i popoli che hanno subito le violenze delle dittature imperialiste, un passo verso la soluzione non solo del conflitto tra due paesi, ma tra due ideologie.

Imparare a gestire gli aggressori che cercano con la forza di allargare i propri confini e abusare degli altri, unirsi per dare le risposte immediate ed efficaci, é la lezione che noi dovremmo imparare per un futuro in pace. Una pace duratura, armoniosa e per tutti.

Il messaggio che dovrebbe aiutarci a non sbagliare nel momento delle decisioni è di Еllie Wiesel che fu insignito del premio Nobel per la pace nel 1986 e che aveva trasformato nel “lavoro pratico per la causa della pace” la sua personale esperienza della totale umiliazione e del disprezzo per l’umanità a cui aveva assistito nei campi di concentramento di Hitler”.

Le sue parole sono molto chiare e non lasciano spazio né alle opinioni né ai “punti di vista”:

“Prendete una posizione. La neutralità favorisce sempre l’oppressore, non la vittima;

il silenzio incoraggia sempre il carnefice, non il torturato.”

(Ellie Wiesel)

Noi aggiungiamo, soprattutto quando usate le parole come un’arma, purché non diventi l’arma dell’oppressore, non sottoporre la vittima alla violenza che non lascia le tracce.

Noi siamo un gruppo di volontari che parlano almeno quattro lingue, che hanno forti legami sia con l’Italia che con l’Ucraina abbiamo creato il progetto – movimento informativo forzaucraina.it – con il quale vogliamo contrastare questa violenza invisibile.

Abbiamo scelto, però, una strategia diversa. Non vogliamo usare la parola come arma.

Vorremmo che le nostre parole fossero come semi, che nel futuro possano germogliare con la verità e aiutare le persone a prendere decisioni consapevoli e giuste, sia per l’Ucraina che per l’Italia.

È stato un grande onore a ricevere la targa della tessera onoraria dell’Articolo, 21 che da 20 anni combatte per la Libertà d’espressione in Italia e nel mondo.

É un inestimabile incoraggiamento per tutto il nostro gruppo che ha scelto di custodire i semi della verità durante la guerra.

