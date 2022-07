Giffoni Film Festival. “Brian e Charles”, adorabile commedia d’inconfondibile humour inglese per giovani e meno giovani

0 0

Commedia d’inconfondibile humor britannico, capace di affascinare grandi e piccini, “Brian e Charles” in anteprima nazionale al 52° Giffoni Film Festival, presenti il regista Jim Archer e gli interpreti e sceneggiatori David Earl e Chris Hayward, è la storia di un inventore solitario, Brian, che abita in un piccolo caratteristico villaggio rurale. Dopo un rigido inverno nel quale è vissuto isolato, per non cadere in depressione costruisce una geniale creazione: mettendo insieme i resti di una lavatrice, una testa di manichino con occhi diseguali e altri bizzarri attrezzi trovati in discarica, dà vita al robot Charles Petrescu, insuperabile esemplare d’intelligenza artificiale che dialoga con lui e ha nei suoi confronti sentimenti di amicizia e sensibilità umana.

All’inizio Brian e Charles vanno d’accordo, poi Charles, come un bambino che cresce, manifesta sempre più forte il bisogno d’indipendenza e il desiderio di viaggiare. Brian, che conosce i pericoli del mondo, è però restio a far vedere alla gente il suo robot: in particolare a una famiglia di agricoltori asociali, il cui padre è un bullo che in passato gli ha rubato alcune cose. Tuttavia la presenza di un umanoide altissimo, con il busto grande come una lavatrice, alla lunga non può passare inosservata nel villaggio e un giorno Brian scopre con grande angoscia che Charles non è in casa e non si trova più…

Presentato al Sundace film festival, accolto con favore dalla critica internazionale, “Brian e Charles” nasce dall’omonimo cortometraggio del 2017 e ancor prima dallo spettacolo teatrale ideato dai due attori protagonisti, David Earl e Chris Hayward che firmano il soggetto e la sceneggiatura del film. “Brian e Charles” arriva nelle sale italiane il 31 agosto, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Data di uscita:31 agosto 2022

Genere:Commedia

Anno:2022

Regia:Jim Archer

Attori:David Earl, Chris Hayward, Louise Brealey, Jamie Michie, Nina Sosanya, Lynn Hunter, Lowri Izzard, Mari Izzard, Cara Chase, Sunil Patel, Rishi Nair, Colin Bennett

Paese:Gran Bretagna

Durata:90 min

Distribuzione:Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Sceneggiatura:David Earl, Chris Hayward

Fotografia:Murren Tullett

Montaggio:Jo Walker

Musiche:Daniel Pemberton

Produzione:Bankside Films, BFI Films, Film4, Mr. Box

