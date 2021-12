Chiarezza per rilanciare la sinistra

0 0

Finalmente gli anticorpi si attivano. Il Fatto Quotidiano è l’unico hub dove si vaccinano gli italiani contro la scandalosa ipotesi di B. al Quirinale. Con una modalità semplice quanto efficace: ricordare – con una ricostruzione a puntate delle sue azioni – chi è quest’uomo e come è diventato ricco e potente. Fatto dopo fatto, per contrastare l’amnistia dell’amnesia. Quella che cancella tutto, perché “tanto sono tutti uguali…”, “rubano tutti…”, “almeno lui è simpatico…”.

Iniziativa meritoria di chiarezza e denuncia, che invece non si può riconoscere a Zingaretti. Che sulla candidatura di B si è limitato ad eccepire che “è un po’ troppo di parte”, sbianchettando così tutto il passato del signore di Arcore, che lo rende impresentabile. Ho simpatia per il Presidente della Regione Lazio e gli riconosco qualità di amministratore pubblico, ma questa sua timidezza non fa bene al rilancio della sinistra.

