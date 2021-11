Teatro Vittoria. “A cuore aperto”, il divertimento che fa riflettere

0 0

ROMA – “A cuore aperto”, in questi giorni al teatro Vittoria con Massimo Wertmüller, è un caleidoscopio di peculiarità che sono l’identikit della capitale: si ride di fronte allo scandaglio psicologico dei tic, delle abitudini, dei vizi propri del “romano”, delle espressioni gergali che riproducono sorprendentemente stati d’animo subliminali, ai quali normalmente non si fa caso. Dalla “monnezza” antica pericolosamente lanciata dalle finestre, a quella odierna, frutto non solo di cattiva amministrazione ma anche d’indolenza culturale; alla Roma violenta di cui fece le spese Willy Monteiro Duarte; a quella che massacra, dopo averli espropriati dei boschi, una famiglia di cinghiali davanti agli occhi dei bambini.

Ma c’è anche la Roma generosa, simpatica, che prende vita attraverso gag esilaranti, sottolineata da una colonna sonora sapiente e da un gioco di luminosi colori. C’è la Roma poetica con i suoi maggiori esponenti, uno d’adozione Pier Paolo Pasolini, un indigeno Gigi Proietti, al cui nome il pubblico risponde con un applauso prolungato. Sorreggono lo spettacolo le musiche del maestro Pino Cangialosi, in coppia sul palco con Mario De Meo, protagonisti insieme a Wertmüller di azzeccati siparietti comici. Le luci e la fonica di Marco Laudando ci regalano di volta in volta atmosfere cangianti e appropriate.

Il viaggio nel quale Massimo Wertmüller – interpretando con maestria un testo di Gianni Clementi – accompagna lo spettatore dalle origini di Roma al pulsare odierno di una città crudele, faticosa e amata, ha un passo leggero, divertito, un linguaggio popolare che seduce, conducendo il pubblico a una riflessione che fa tappa nelle stazioni universali dell’esistenza. C’è ovunque un sottile rimpianto del buono che il progresso frenetico ci ha tolto: una vita più a misura d’uomo, vicina al cuore. Quel cuore, confessa Massimo Wertmüller, che a lui è stato aperto davvero e che ora, rimesso a nuovo, lo vede mattatore di un atto unico che è un omaggio sincero alla capitale e alla vita.

Fino al 7 novembre 2021

A CUORE APERTO

testo e regia di

Gianni Clementi

con

Massimo Wertmüller

musiche M° Pino Cangialosi

musicisti Pino Cangialosi e Mario De Meo

luci e fonica Marco Laudando

Produzione Milleluci Entertainment

Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

dal 2 al 7 novembre 2021 (h 21.00, mercoledì 3 h 17.00, domenica 7 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Comunicazione: uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

bambini (under 12): platea € 15, galleria € 14

