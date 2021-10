Svastica sulla porta della sede CGIL di Galatina nel leccese

0 0

Grave gesto nei confronti della sede della CGIL di Galatina in provincia di Lecce.

Oggi nella sede di via Caracciolo è apparsa una svastica. Qualcuno ha deciso di agire di nascosto, di notte, sul posto gli agenti della Digos e della scientifica.

Sotto la svastica, realizzata con nastro adesivo di carta, è stato affisso all’ingresso anche un cartello con la scritta: “Violenza e fascismo”. Divelto dalla bacheca e strappato un manifesto contro la violenza fascista.

“È un gesto gravissimo, compiuto da balordi, capaci solo di agire nell’ombra”, dice Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil Lecce. “Questa azione si inserisce in un clima che non fa stare sereni, ma se qualcuno pensa in qualche modo di intimorirci prende un abbaglio. Questo ennesimo atto, piuttosto, deve una volta di più indurre chiunque abbia a cuore i valori della Costituzione ad alzare l’attenzione, deve spingerci a fare fronte comune contro queste derive neofasciste sempre più frequenti. La nostra azione, portatrice dei valori costituzionali, evidentemente è mal digerita in determinati ambienti. Si mettano l’anima in pace: non ci fermeranno. Le nostre Camere del Lavoro continueranno ad essere presidio di legalità, democrazia e sostegno ai lavoratori”.

