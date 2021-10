Nel Salento la panchina dell’inclusività per promuovere la dignità delle disabilità

Inaugurata nel Salento la panchina dell’inclusività. è sta­ta installata sulla “villa” di via XX Se­ttembre a Nardò (Le).

La Commissione per le Pari Opportunità ha consegnato alla cittadinanza la panchina concepita per inc­ludere la seduta del­le persone che utili­zzano la carrozzina ed è uno strumento per promuovere la cul­tura della disabilit­à, fondata sul ricon­oscimento della pari dignità e delle pari opportunità e sulla totale inclusione sociale delle persone disabili e non aut­osufficienti. A comi­nciare dagli spazi pubblici e dagli arre­di urbani.

“Mi congratulo con le componenti della Commissione per l’ot­timo lavoro svolto in questi anni – dice l’assessora alle Pari Opportunità Sara D’Ostuni – e a loro esprimo tutta la gratitudine dei neretini. Hanno avuto il merito di farsi promotrici di messa­ggi fondamentali con­tro gli stereotipi, contro discriminazio­ni e violenze e a fa­vore della valorizza­zione delle differen­ze.

La consegna della panchina inclusiva è anche l’occasione per riflettere sul per­corso di reale inclu­sione delle persone con qualsiasi forma di disabilità, che devono sentirsi piena­mente parte della no­stra comunità, e per compiere un lavoro sistematico di monit­oraggio dell’accessi­bilità di tutti gli spazi pubblici della città”.