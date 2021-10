Apre Mama, la casetta dove le detenute incontrano i figli. Progettata da Renzo Piano

0 0

E’ una casetta davvero molto piccola, quanto è grande l’obiettivo che vuole raggiungere: far incontrare le detenute con i figli. La riproduzione per poche ore di una casa vera e di tutto quello che vi gira attorno. “M.A.M.A.” è uno spazio di 28 metri quadrati, nato da un progetto donato alla casa circondariale di Roma dall’architetto e senatore a vita Renzo Piano, che ha anche partecipato all’inaugurazione dello spazio allestito dai detenuti che lavorano nella falegnameria del carcere di Viterbo, per sottolineare la filiera che si è messa in moto per questo ambizioso progetto. Quella casetta arriva dopo molte amarezze, altrettante battaglie, sogni, speranze. A settembre la storia della donna che ha partorito da sola in carcere ha scosso le coscienze e costretto tutti a pensare cosa sia per davvero la vita dei detenuti e delle detenute. Nel frattempo i falegnami stavano già tirando su le pareti di Mama. Il progetto della facoltà di Architettura de La Sapienza era stato consegnato nel 2019 ma poi la pandemia ha fermato anche questo. “La casetta adesso comincerà la sua vita ospitando a rotazione le detenute con le loro famiglie, alle quali verrà offerta qualche ora di normalità – ha detto la direttrice di Rebibbia, Alessia Rampazzi – anche per pensare al dopo, per fare una prova di futuro”.

“E’ stato facile realizzare questo progetto perché il Mama non poteva essere che l’archetipo di una casa. – ha dichiarato Piano – Tra i tanti temi importanti che riguardano la nostra società quello del carcere è uno dei più delicati perché è un luogo di passione, apnea, attesa, un po’ come sono gli ospedali. Mi rendo conto che all’interno dei grandi temi del carcere questa non è una gran cosa: è una scintilla. Ma le scintille contano. Se madri potranno incontrare i loro figli in questo luogo e far risalire in superficie sentimenti, sarà una buona cosa. Anche il progetto più piccolo può avere una vita felice. E io mi auguro che questa minuscola casa abbia una vita felice e che possano esservi tante di queste scintille”.

(Nella foto Renzo Piano all’inaugurazione di Mama)

