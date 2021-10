Festa cinema Roma 2021. “The eyes of Tammy Faye” la storia vera dell’ascesa e caduta di due telepredicatori

0 0

“The Eyes of Tammy Faye” di Michael Showalter, protagonisti Jessica Chastain e Andrew Garfield ha aperto con successo la sedicesima edizione della festa di Roma. L’incontro con la bravissima Jessica Chastain ha visto il tutto esaurito, l’attrice non ha deluso i fan: il suo personaggio di Tammy Faye è da Oscar. Nel presentare l’applauditissima pellicola, Antonio Monda, direttore della festa di Roma, ha sintetizzato che “dietro ogni moralista c’è un delinquente”. Basato sull’omonimo documentario del 2000 diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato, biografia dei telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker, il film di Michael Showalter è un lungometraggio affascinante, con due attori bravi, fisicamente somiglianti agli originali che, con l’aiuto di un trucco sapiente, sono credibili persino col passare degli anni.

Tammy Faye e suo marito Jim Bakker negli anni ’70 e ’80, erano due giovani statunitensi appartenenti alla Chiesa evangelica, che avevano coronato il “sogno americano” evangelizzando i fedeli attraverso gli studi televisivi, fino a costruire un impero con il network satellitare Ptl (Praise the Lord) e un annesso parco dei divertimenti a tema, l’Heritage USA situato nel South Carolina. Jim Bakker divenne un personaggio così in vista da essere contattato dal Presidente Ronald Reagan. Sua moglie Tammy fu un’affermata conduttrice, scrittrice e cantante con ben più di 24 album musicali. Riusciva a stabilire una forte empatia con il pubblico sui temi più accesi della società. Le sue opinioni morali divergevano da quelle di molti evangelisti, in particolare per la sua accettazione delle persone LGBT e il suo impegno verso i malati al culmine dell’epidemia di AIDS.

I due lanciarono una serie d’investimenti, apparentemente volti a rendere la vita migliore ai seguaci e finanziatori, nella pratica spericolati e utili solo a impinguare il loro capitale. Jim Bakker megalomane e spregiudicato, fu coinvolto nella distorsione di fondi, evasione delle tasse, accusato di omosessualità e di una condotta privata dalle ricadute penali, subì il pignoramento delle ricchezze e finì in carcere. “The Eyes of Tammy Faye” evidenzia le contraddizioni dell’America reaganiana ma non solo, mettendo in primo piano il ritratto impietoso di una comunità evangelica repressiva, votata alla manipolazione dei più deboli e al denaro.

Data di uscita: N.D.

Genere:Biografico, Drammatico

Anno:2021

Regia:Michael Showalter

Attori:Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Cherry Jones, Fredric Lehne, Louis Cancelmi, Gabriel Olds

Paese:Canada, USA

Distribuzione:The Walt Disney Company Italia

Sceneggiatura:Abe Sylvia

Fotografia:Michael Gioulakis

Montaggio:Mary Jo Markey, Andrew Weisblum

Musiche:Theodore Shapiro

Produzione:Fox Searchlight Pictures, Freckle Films, MWM Studios

