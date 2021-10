Cpo Rai e UsigRai: bene la nomina della consigliera di fiducia

La Commissione Pari Opportunità Rai e la Commissione Pari Opportunità UsigRai manifestano grande soddisfazione per la nomina della Consigliera di Fiducia. “È stato portato a compimento un progetto che avevamo avviato da tempo – si legge in una nota del sindacato e del Cpo Rai – con l’Azienda per garantire a tutte le colleghe e i colleghi il massimo sostegno e ascolto in tutti i casi in cui si ritengano vittime di comportamenti discriminatori o, ancor più, di molestie, operando in regime di assoluta riservatezza. Questa figura, terza rispetto all’Azienda, rappresenta un ulteriore presidio anche psicologico per le lavoratrici e i lavoratori Rai”.