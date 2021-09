Ján Kuciak e Martina Kušnírová. Le studentesse e gli studenti dell’Università di Padova ne onorano la memoria

0 0

Sabato 25 settembre alle ore 17.00 presso l’Aula Nievo di Palazzo Bo dell’Università di Padova, avrà luogo la cerimonia in onore di Ján Kuciak e Martina Kušnírová assassinati il 21 febbraio 2018 nel loro appartamento di Velka Maca, a 65 chilometri da Bratislava in seguito alla pubblicazione di una serie di articoli di Ján che svelavano la corruzione di alcuni membri del Governo in carica al tempo.

La cerimonia vedrà la partecipazione di Karla Wursterova, Sua Eccellenza Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, di Pavla Holcová, collega e amica di Ján e fondatrice del Centro ceco per il giornalismo investigativo, di Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e fondatore di Articolo 21, di Telmo Pievani, Delegato del Rettore per la Comunicazione Istituzionale dell’Università di Padova. Saranno presenti i familiari delle vittime.

Le studentesse e gli studenti della Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance consegneranno ai familiari di Ján Kuciak e Martina Kušnírová un riconoscimento per il contributo alla difesa e al progresso dei diritti umani e dello stato di diritto offerto da Ján e Martina.

L’evento è organizzato dalle studentesse e dagli studenti della Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) dell’Università di Padova, lo Student Engagement Team.

Si invitano tutti gli interessati a partecipare registrandosi qui https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Solemn-ceremony-to-Celebrate-Jan-Kuciak-and-Martina-Kusnirovas-Contribution-to-the-Defense-and-Advancement-of-Human-Rights-and-the-Rule-of-Law/1387 oppure seguendo l’evento on line qui ______________

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21