Informazione, Fnsi: situazione politica poco felice. Unire la categoria per il futuro di tanti giovani e precari

“La situazione politica non è felice, perché le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul pericolo delle minacce nei confronti dei cronisti e per la libertà di stampa, non hanno portato ad alcuno scatto nel Parlamento. Dopo l’intervento del Capo dello Stato,non è stato approvato l’equo compenso sul lavoro giornalistico,non sono stati avviati i tavoli di confronto con le partisociali e molte proposte per la categoria giacciono nei cassettidel Senato. Dobbiamo unire la categoria per dare un nuovo futuroal lavoro e a tanti giovani, iniziando dagli ultimi e deiprecari”. Così il presidente della Federazione nazionale dellastampa (Fnsi), Giuseppe Giulietti, intervenuto durante l’assemblea del Sindacato dei giornalisti del Trentino AltoAdige, a Bolzano. “Il Governo non puo pensare di commissariare l’Inpgi e di noncommissariare, allo stesso tempo, l’articolo 21 dellaCostituzione italiana”, ha precisato Giulietti. Nel corso delsuo intervento, Giulietti ha ricordato la figura di GianniFaustini, proponendo un premio in sua memoria legato alladeontologia giornalistica. “Ricordiamo le persone per ciò chehanno lasciato, affinché la loro memoria lasci dei frutti”, haconcluso Giulietti.

“”Esiste ormai un’omogeneitànell’emergenza lavorativa che sta vivendo il settoregiornalistico in Italia. L’informazione è strategica per latenuta delle istituzioni democratiche, come ricordato più voltedal presidente Mattarella, ma se esiste un’attenzione della piùalta carica dello Stato alle criticità del nostro settore, nonuguale attenzione si riscontra tra chi è chiamato a porvirimedio. Siamo un settore in crisi strutturale da anni, siamosettore di rilevanza costituzionale, ma tutto ciò pare che noninteressi al Governo”. ha sottolineato il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso, nel corso del suo intervento. “Non siamo diversi da altri lavoratori, quindi ci aspetteremola stessa attenzione rivolta ad altri settori ritenutistrategici per il Paese. Evidentemente si vuole colpire unacategoria che viene identificata come in grado di incideresull’opinione pubblica. Non c’è alcuna volontà di affrontarenodi cruciali come il contrasto al lavoro precario e alle lititemerarie, che rendono l’informazione meno autorevole e piùricattabile. Non si capisce che indebolire questa categoriasignifica indebolire la democrazia di questo Paese. Il governodeve dare risposte: non assisteremo inermi alla scomparsa delsettore”, ha aggiunto Lorusso. Il segretario ha poi invitato lacategoria a non rassegnarsi al declino, “iniziamo a essereprotagonisti del nostro tempo”.

