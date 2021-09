20 anni di guerra, Amal arriva a Milano

0 0

Potete rivedere il dibattito di sabato 18 settembre, a Casa Emergency a Milano. Abbiamo parlato di 20 anni di guerra in Afghanistan con il presidente di Emergency Rossella Miccio, con Gabriele Rabaiotti, assessore alle politiche sociali e abitative di Milano e con David Lan.

Lan è un autore teatrale britannico che, assieme ad altri colleghi, ha lanciato l’iniziativa “The walk” (QUI i dettagli). Lui la considera come una performance artistica che va da Gaziantep, al confine tra Siria e Turchia, fino a Manchester. Un viaggio cominciato a luglio e che finirà a novembre. A condurlo è una grande marionetta di una piccola bambina, Amal è una rifugiata e il suo percorso è un cammino di speranza e di sofferenza come quello di tutti i migranti ma con quel carico di emozioni e sentimenti che solo i bambini riescono a portarsi dietro.

A termine del dibattito c’è stata anche la proiezione del mio documentario “Un Ospedale in Guerra” dedicato al conflitto afghano visto dalle corsie dell’ospedale di Emergency a Kabul.

Ricordo che il documentario è gratuitamente a disposizione di chi volesse organizzare proiezioni contattando il gruppo locale di Emergency più vicino o la sede centrale.

