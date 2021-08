No green pass. Aggredita cronista Rainews24 a Roma

0 0

“Solidarietà alla collega Antonella Alba aggredita ieri sera durante la manifestazione contro il green pass che ha attraversato le strade della città in direzione della sede Rai di Viale Mazzini e alla quale erano presenti esponenti di Forza Nuova. ‘Giornalista terrorista!’ hanno risposto alcuni di loro alla domanda sul perché stessero partecipando al corteo: poi nel tentativo di strapparle il telefonino hanno causato alcune ferite alla collega. L’episodio non ha avuto peggiori conseguenze grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine prontamente intervenute”. Lo denuncia il cdr di Rainews24.

“E’ grave – scrive il cdr di Rainews24 – che una giornalista sia aggredita da coloro che usano come slogan “Libertà, Libertà”. Sosterremo la Antonella Alba in ogni sede per difendere il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini ad essere informati”.

