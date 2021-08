“A Day”: surreale, allegorico, per stomaci forti

0 0

Arriva sugli schermi il 26 agosto “A Day”, debutto alla regia dello sceneggiatore coreano Cho Sun-Ho. Il film racconta la storia di Kim Joon-Young, interpretato da Myung-Min Kim, un chirurgo appassionato del suo lavoro e molto noto. Kim ha una bambina, Eun-Jung, cui da volto Eun-hyung Jo, che gli rimprovera di non essere un buon padre e, nei fatti, il medico è molto spesso assente per impegni professionali. Di ritorno da un viaggio, l’uomo fissa un appuntamento con la figlia promettendogli, questa volta, di essere puntuale ma, mentre sta per raggiungerla in macchina, è obbligato a fermarsi perché una donna ha avuto un incidente con un taxi. Impegnato a soccorrere la sconosciuta, il dottore non si rende conto che poco lontano la sua bambina è sull’asfalto in una pozza si sangue.

Da quel momento per il chirurgo inizia un’allucinazione a ciclo continuo, un loop temporale che gli fa rivivere il giorno in cui è morta sua figlia, con l’assillo di poter cambiare il corso degli eventi. All’uomo si affianca Lee Min-Chul, ovvero l’attore Yo-Han Byun, un paramedico che in quel frangente guidava un’ambulanza ed è marito della donna deceduta nel taxi. Anche il paramedico, avendo identico lutto, è condannato a ripercorrere da sveglio la dinamica della tragedia, sperando che il ritorno delle vittime metta fine a quella condanna. Il medico e il paramedico si alleano per cambiare il loro destino.

Un film surreale, condito di violenza e impressioni forti proprie della cinematografia coreana che, per l’ossessiva ripetizione delle scene drammatiche, piacerà soprattutto agli appassionati del genere. Cho Sun-Ho con A Day prende in prestito il concetto di loop temporale che il cinema ha proposto in varie forme, lo fa però ponendo al centro un elemento psicologico significativo: il finale che non rivelo ci fa, infatti, scoprire che dietro quel replay non c’è solo un desiderio impossibile di resuscitare i morti, ma qualcosa di più. Il medico, il paramedico e il tassista, sono accomunati da un segreto dietro il quale si cela una colpa che chiama vendetta ed è generatrice di quell’eterno caos.

A Day

Scritto e diretto da: Cho Sun-ho

Cast: Kim Myung-min, Byeon Yo-han, Shin Hye-Sun

Nazionalità: Korea

Genere: action, thriller, drama

Durata: 90′

Anno: 2017 – Una Distribuzione PFA Films e Nomad Films Distribution

Titolo originale: 하루

Uscita Giovedì 26 agosto 2021

