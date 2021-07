Venezia 2021. Presentata la diciottesima edizione delle Giornate degli autori

0 0

La diciottesima edizione delle Giornate degli Autori, che avranno luogo come sempre durante la Mostra internazionale del cinema di Venezia, è stata presentata dal presidente Andrea Purgatori, dal delegato Generale Giorgio Gosetti e dalla direttrice artistica Gaia Furrer, in una serata nel teatro all’aperto Ettore Scola della Casa Del Cinema. Evento che ha voluto essere d’augurio alla ripartenza e, proprio per questo, Andrea Purgatori nella sua introduzione ha rimarcato la speranza che tutti, al più presto, si sottopongano alla vaccinazione.

Quest’anno – ha detto Purgatori – le Giornate degli Autori si svolgono in uno spazio tutto nostro sul quale abbiamo deciso di investire di qui al futuro, fianco a fianco con Isola Edipo: la Sala Laguna. È la sfida che, ne sono sicuro, insieme ad ANAC e 100autori affrontiamo guardando prima di tutto agli spettatori”. “Dopo tanti anni trascorsi in Villa degli Autori – ha chiarito Gaia Furrer – abbiamo voluto “spiccare il volo”, come metaforicamente racconta il manifesto del 2021: un nido vuoto da cui partiamo, e la nuova avventura da realizzare attorno alla scommessa della Sala Laguna, dove trovano posto lo Spazio Incontri, che ospiterà le attività professionali e un’area dedicata esclusivamente alla stampa nazionale e internazionale”. Giorgio Gosetti si è detto felice che “La Biennale abbia voluto condividere con Le Giornate e la Settimana Internazionale della Critica il riconoscimento a una grande personalità come Citto Maselli, oltre all’esposizione di Antonietta De Lillo che nei suoi scatti riporta la memoria collettiva alle Mostre della rinascita, dirette da Carlo Lizzani. Allo stesso modo siamo grati alla SIAE che tiene alto anche a Venezia il vessillo del diritto d’autore e premia personalità significative; a Miu Miu, che prosegue con noi il viaggio nella creatività femminile realizzando i quattro imperdibili appuntamenti ospitati dallo Spazio della Regione del Veneto e dall’Italian Pavilion; alla BNL, che da quest’anno ha scelto di mettere in risalto il lavoro della sceneggiatura nell’ambito delle nostre selezioni”.

“Politica e identità sono i termini che meglio definiscono la selezione del 2021” ha detto Gaia Furrer nel presentarla. Scelti nella selezione ufficiale, quest’anno vedremo tra gli altri i film: MADELEINE COLLINS un thriller hitchcockiano di Antoine Barraud con Virginie Efira, Jacqueline Bisset, Nadav Lapid. SENZA FINE di Elisa Fuksas con Ornella Vanoni, Paolo Fresu, Vinicio Capossela, Samuele Bersani un ritratto-omaggio a Ornella Vanoni. LOVELY BOY di Francesco Lettieri con Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, storia dell’altalena di successi e insuccessi di un trapper romano. THREE MINUTES – A LENGTHENING di Bianca Stigter con Helena Bonham Carter voce narrante, che esamina un brevissimo filmato amatoriale girato nel 1938, unica testimonianza filmata di un villaggio ebreo polacco sterminato durante la seconda guerra mondiale, regalandoci una riflessione sul significato delle immagini. IL SILENZIO GRANDE di Alessandro Gassmann con Massimiliano Gallo, Margherita Buy, Marina Confalone, Antonia Fotaras, tratto dall’omonimo testo teatrale di Maurizio De Giovanni in cui il protagonista raggiunge l’amara consapevolezza che vivere non significa essere vivi. IL PALAZZO di Federica Di Giacomo ritratto struggente di una comunità di amici che si ritrovano dopo molti anni per celebrare la vita e la morte prematura dell’amico più emblematico del gruppo. Tra i film delle Notti Veneziane, realizzate in collaborazione con Isola Edipo: UNA RELAZIONE di Stefano Sardo con Guido Caprino, Elena Radonicich, Federica Victoria Caiozzo aka Thony, Libero De Rienzo, Tommaso Ragno; ISOLATION di Michele Placido, Julia von Heinz, Olivier Guerpillon, Jaco van Dormael, Michael Wintebottom con Roberto Bolle, Andrea Bocelli, Rosa von Prunheim; I NOSTRI FANTASMI di Alessandro Capitani con Michele Riondino, Paolo Pierobon, Alessandro Haber; WELCOME VENICE di Andrea Segre con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo.

