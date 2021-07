Trasparenze Festival e Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna

0 0

Trasparenze Festival IX edizione “Abitare Utopie” dal 27 luglio all’8 agosto a Modena, Castelfranco Emilia e Gombola, borgo dell’Appennino modenese: spettacoli, concerti e incontri, per 12 giorni di riflessione e conoscenza del territorio e per costruire una connessione tra Carcere, Città e Appennino.

Un Festival organizzato da Teatro dei Venti e ATER Fondazione, in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e della Fondazione di Modena, con il patrocinio del Comune di Polinago.

Il programma prevede il primo Festival del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, in occasione del decennale della fondazione. Nasce Trasparenze di Teatro Carcere, una panoramica su spettacoli e attività delle compagnie che operano negli Istituti della regione: Teatro del Pratello (Bologna), Teatro Nucleo (Ferrara), Associazione Con…Tatto (Forlì), Cooperativa Le Mani Parlanti (Parma), Lady Godiva Teatro (Ravenna), MaMiMo – Teatro Piccolo Orologio (Reggio Emilia) e Teatro dei Venti (Modena e Castelfranco Emilia), compagnia organizzatrice del Festival e membro fondatore del Coordinamento.

Martedì 27 luglio alle ore 16.00 debutta “Odissea”, progetto biennale del Teatro dei Venti che mette in relazione le Carceri di Modena e Castelfranco Emilia, con repliche il 28, 29 e 30 luglio. Ingresso riservato agli spettatori autorizzati. Alle ore 21.30, la Compagnia del Pratello, porta in scena “PADRE, GUARDAMI! secondo studio”, esito di un laboratorio con ragazzi in carico ai Servizi della Giustizia Minorile e rappresenta la penultima tappa del progetto “Padri e Figli”.

Il reading “Lettere dalla Tempesta”, a cura dell’associazione “Con…tatto”, che porta in scena il progetto epistolare ispirato all’opera Shakespeariana, con la lettura degli scritti dei detenuti della Casa Circondariale di Forlì, a cura di Sabina Spazzoli e Michela Gorini.

Il 28 luglio“Album di Famiglia” del Teatro Nucleo: proiezione del film mediometraggio tratto dallo spettacolo di Horacio Czertok e Marco Luciano con gli attori detenuti della Casa Circondariale “C. Satta” di Ferrara; a seguire “Lo zio Claudio”, monologo spin-off dallo spettacolo “Album di Famiglia”, con Alcide Bravi.

Il 29 luglio il recital “PADRI E FIGLI” a seguire presentazione della rivista Quaderni di Teatro Carcere.

Il 30 luglio alle 20.30 presentazione del progetto SOGNALIBERO, Premio letterario nazionale per le Carceri, promosso da Comune di Modena, Ministero della Giustizia, con il sostegno di BPER Banca

