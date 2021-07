Querele temerarie, archiviazione confermata per causa diffamazione contro Fabiana Pacella

0 0

Mentre a Roma discutiamo di libertà di stampa accade anche questo. Il 15 gennaio scorso è stata emessa ordinanza di archiviazione di una querela temeraria per diffamazione nei confronti di Fabiana Pacella, responsabile Articolo 21 Puglia, sporta dall’allora sindaco di Carmiano (Le), comune poi sciolto per mafia.

Il querelante però, si è opposto all’archiviazione.

In queste ore arriva l’ordinanza a firma del giudice Del tribunale di Lecce Fabrizio Malagnino per cui quel reclamo è infondato e l’archiviazione nei confronti della collega confermata.

Fabiana Pacella è difesa dall’avvocato Giuseppe Fornari dello studio Fornari e associati di Milano.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21