L’Università conferisce la laurea d’onore ad Antonio Megalizzi

0 0

L’Università di Trento ha deciso di conferire la laurea magistrale a titolo d’onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ucciso durante l’attentato avvenuto a Strasburgo l’11 dicembre del 2018. La cerimonia – a cui interverranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli – si svolgerà domani (16 luglio) alle 11 nell’Auditorium di Palazzo Prodi a Trento. La Scuola di Studi internazionali, frequentata da Antonio Megalizzi sarà rappresentata alla cerimonia – secondo quanto si legge in una nota – dai due direttori: l’uscente Andrea Fracasso che terrà la laudatio, e l’attuale Stefano Schiavo che leggerà la motivazione del conferimento del titolo. Nel programma, oltre all’intervento del rettore Flavio Deflorian, anche quello della presidente della Fondazione Megalizzi e fidanzata di Antonio, Luana Moresco.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21