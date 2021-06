La scarcerazione di Brusca ha una sua logica nella normativa sui pentiti

0 0

Brucia la scarcerazione del mafioso Giovanni Brusca, colpevole della strage di Capaci e dei delitti di mafia più efferati. Eppure, ha una sua logica nella normativa sui pentiti, che ha permesso di scoprire e punire intere “piramidi” della criminalità organizzata. Un’innovazione messa a punto da Falcone e Borsellino, che però dà più soddisfazione agli inquirenti che ai parenti delle vittime.

E’ un sistema ancora accettabile? Uno Stato integro non avrebbe bisogno di confessioni per rispondere alla violenza delle mafie. Ma l’Italia deve fare i conti con partiti infiltrati, politici conniventi e istituzioni contaminate. Insomma, i pentiti – purtroppo – sono essenziali. E lo saranno fino a quando la politica non sarà impermeabile ai voti e ai soldi dei mafiosi (mettetevi comodi…).

