Elezioni Casagit Salute 2021, urne aperte dal 4 all’8 giugno

0 0

Le votazioni, a scrutinio segreto, si svolgeranno mediante voto elettronico. Sabato 5 giugno saranno inoltre allestite postazioni presso le Consulte regionali. Tutte le informazioni utili e il video tutorial per partecipare al rinnovo degli organi statutari.

Dalle ore 9 di venerdì 4 alle ore 18 di martedì 8 giugno 2021 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei soci in Assemblea Nazionale della Mutua Casagit Salute. È prevista la votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto elettronico. Sabato 5 giugno 2021 saranno allestite postazioni per il voto assistito presso le Consulte regionali. Si voterà contestualmente per l’elezione degli 80 Rappresentanti dei Soci ordinari e dei 2 Rappresentanti dei Soci ordinari convenzionati aderenti ai fondi sanitari integrativi ad adesione individuale e collettiva. Durante le operazioni di voto, inclusi sabato e domenica, sarà attivo (dalle ore 9 alle ore 18) un servizio di assistenza telefonica al voto: 06 54883333. Di seguito le indicazioni per partecipare al voto.

La procedura per votare

Per votare occorre cliccare sulla schermata “Elezioni Casagit Salute 2021” presente in home page del sito www.casagit.it e raggiungere così il sistema di voto Eligo (Cabina elettorale);

si digita il proprio codice fiscale (in alto a sinistra);

si digita la password ricevuta via posta (e via mail se iscritti a News Alert);

si visualizza e accetta l’informativa sulla privacy;

una volta effettuato l’accesso si digita il proprio numero di cellulare;

sul cellulare arriverà un sms con un codice OTP da inserire entro 90 secondi nella schermata.

A questo punto appare la scheda elettorale di riferimento, con il numero delle preferenze consentite e i nomi dei candidati da votare con accanto il numero progressivo. Il sistema segnala quando si raggiunge il massimo delle preferenze e chiede conferma dei voti espressi. A chiusura dell’operazione di voto è possibile stampare la certificazione dell’avvenuta votazione o riceverla via email.

Hai smarrito o non hai ricevuto la password?

Chi avesse smarrito o non avesse ricevuto la password può contattare il servizio di assistenza telefonica negli orari sopra indicati. Inoltre, durante il voto i soci registrati a News Alert potranno recuperare la password autonomamente seguendo le istruzioni riportate sul sito nel momento in cui si accede alla cabina elettorale, seguendo il percorso indicato da “Recupera password”.

Anche per i soci non iscritti a News Alert sarà possibile recuperare la password in autonomia, sempre seguendo le indicazioni sul sito web, ma in questo caso sarà necessario fornire copia del proprio documento e l’indirizzo email o il numero di cellulare sul quale ricevere la nuova password.

Video tutorial: istruzioni per il voto online

Sul sito web di Casagit Salute è anche pubblicato un video tutorial con le istruzioni operative che spiegano passo dopo passo il voto telematico per il rinnovo dei rappresentanti dei soci in Assemblea Nazionale della Mutua Casagit Salute. Lo riportiamo di seguito.

PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sono disponibili su www.casagit.it.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21