Cannes 2021. Frémaux e Lescure svelano il programma dell’edizione 74

In diretta dagli Champs-Elysées di Parigi, nel cinema UGC Normandie, Pierre Lescure, presidente del festival di Cannes e Thierry Frémaux, direttore artistico, hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare i film della 74esima edizione che, in via eccezionale, nel 2021 si svolgerà dal 6 al 17 luglio. Lescure ha confermato che il prossimo anno il festival è previsto a maggio, come sempre.

Thierry Frémaux ha spiegato che sono stati scelti quasi tutti i film del 2020, insieme a nuovi titoli. Nella selezione ci sono opere fatte con computer portatili, film dove si vedono le mascherine, film che affrontano la questione identitaria, film sulla coppia, sulla scelta di cambiare, sulla perdita e la ripartenza. “Faremo un bel viaggio con tematiche forti dalla questione giovanile a quella della vendita delle armi, forme nuove e molta poesia” ha sintetizzato Fremaux.

Il festival prenderà vita nonostante le difficoltà organizzative che comportano le misure restrittive, assai complesse : Pass vaccinale europeo o tampone ogni 48 da fare gratis davanti al palazzo del cinema. Sono 18.000, dicono gli organizzazioni , colori i quali hanno chiesto accredito a Cannes. La questione Netflix a Cannes purtroppo resta irrisolta, e a tal proposito Thierry Frémaux ha detto : «I film in concorso devono essere proiettati nei cinema francesi: avrebbero potuto partecipare vendendo i titoli a dei distributori sul territorio oppure essere presenti fuori concorso. Ma hanno declinato».



La kermesse, sostiene Thierry Frémaux, ha una selezione di valore formata da 24 titoli in concorso, 18 in Un Certain Regard – che torna al cinema degli esordienti, dei giovani, come era stato concepito – 11 fuori concorso e 10 titoli nella nuova sezione Cannes Premières. Unico italiano in concorso Nanni Moretti, con il film “Tre piani”, già nella selezione del 2020. “Tre piani” è l’adattamento dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, edito in Italia da Neri Pozza. Tra i protagonisti Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher.

C’è una nuova sezione del festival che debutta nel 2021, detta Cannes Prémiere. “Sono film che avrebbero potuto far parte della competizione ufficiale – ha detto Thierry Frémaux – Avremmo voluto accogliere il maggior numero possibile di opere, ma dobbiamo anche avere rispetto per la giuria che ha bisogno del tempo giusto per vederle”

Ecco i titoli della selezione ufficiale per la Palma d’oro

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun di Wes Anderson

Benedetta di Paul Verhoeven

Tre Piani di Nanni Moretti

Titane di Julia Ducournauw

Un Héros (A hero) di Asghar Farhadi

Tout s’est bien passé di François Ozon

Red Rocket di Sean Baker

Petrov’s Flu di Kirill Serebrennikov

Nitram di Justin Kurzel

Memoria di Apichatpong Weerasethakul

Par un Demi Clair Matin di Bruno Dumont

La fracture di Catherine Corsini

Lingui di Mahamat-Saleh Haroun

Les Olympiades (Paris, 13th District) di Jacques Audiard

Les Intranquilles (The Restless) di Joachim Lafosse

The Worst Person in the World di Joachim Trier

Ha’berech (Ahed’s Knee) di Nadav Lapid

Casablanca Beats di Nabil Ayouch

Hytti Nro 6 (Compartment No. 6) di Juho Kuosmanen

Bergman Island di Mia Hansen-Løve

Drive my Car di Ryûsuke Hamaguchi

Annette di Leos Carax

A Feleségem Története (The Story Of My Wife) di Ildikó Enyedi

Flag Day di Sean Penn

