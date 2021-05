La Pecora Elettrica è “risorta” e sarà uno spazio polifunzionale della Regione. Due anni fa distrutta dagli incendi

0 0

La Pecora Elettrica è risorta, sotto altre spoglie, quelle del centro “Cento incroci”, uno spazio culturale della Regione Lazio appena inaugurato proprio dal Presidente Nicola Zingaretti. E’ un luogo multifunzionale, di incontri, dibattiti, eventi pubblici e il fatto che sia stato aperto ufficialmente quando finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel per la cultura e gli incontri dal vivo è, a suo modo, altamente simbolico. La sede è appunto quella dove si trovava la libreria “Pecora Elettrica”, distrutta per ben due volte nel 2019 da due incendi dolosi. Tra gli intervenuti all’inaugurazione anche la giornalista Floriana Bulfon che da sempre si occupa delle periferie di Roma. “Cento Incroci è un luogo di rinascita e crescita culturale che la Regione restituisce alla città per progettare e realizzare attività sociali e creative con il coinvolgimento delle associazioni, dei cittadini e degli operatori artistici e culturali del territorio. – ha sottolineato la Regione in una nota – Sarà un laboratorio permanente di socialità e confronto dove, grazie alla variegata offerta di attività proveniente dagli assessorati e dagli enti regionali, sarà possibile conoscere le tante opportunità messe a disposizione dalla Regione Lazio: bandi, occasioni formative, finanziamenti per le imprese, per le donne e per i giovani; sarà uno spazio per parlare di lavoro, politiche sociali, terzo settore, di valorizzazione del territorio, sostenibilità, di rilancio del turismo ma anche per scoprire il patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del Lazio”.

