I Tg dal 29 marzo al 2 aprile – Nella settimana che traghetta l’Italia verso la sua seconda Pasqua blindata, il contrasto alla pandemia si conferma, con 31 aperture, il tema dominante. Tra edizioni assorbite dalla cronaca dell’epidemia, contrasti nel Cdm e nuovi provvedimenti, con l’arrivo d’aprile emerge qualche nota d’ottimismo per l’accelerazione registrata nella campagna di vaccinazione (in apertura, giovedì, per tutti meno Tg La7) …

