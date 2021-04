Settimana Civica 19–25 aprile. Noi come popolo. In memoria di Luca Attanasio

Mai come oggi, mentre fronteggiamo le tante crisi aggravate dalla pandemia Covid-19, abbiamo bisogno di ricordare a tutti chedi un paese che vivono come individui isolati,e di una comunità che riconosce i nostri diritti fondamentali e richiede un forte senso di responsabilità personale e collettiva.

Papa Francesco

Lo slogan della Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo.” è il cuore del discorso che Papa Francesco, allora Cardinale, ha fatto nel 2010 a Buenos Aires in occasione della Giornata di Pastorale Sociale. “Dobbiamo recuperare la vera natura del cittadino che è convocato per il bene comune. Dobbiamo promuovere una cittadinanza integrale: si è pienamente cittadini solo se ci sentiamo e agiamo come parte della comunità.”

L’esempio di Luca Attanasio

La Settimana Civica è dedicata alla memoria di Luca Attanasio, riconosciuto da tutti come “cittadino esemplare”, perché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti.

I promotori della Settimana Civica

La Settimana Civica è co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della Pace. In collaborazione con la Rete delle Università per la pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Centinaia di attività

Durante la Settimana Civica si svolgeranno centinaia di attività organizzate da oltre 100 scuole di tutte le regioni italiane, dall’infanzia alla scuola secondaria di II grado, dall’Università e da oltre 100 Enti Locali allo scopo di valorizzare le prime esperienze di educazione civica realizzate nell’anno scolastico in corso e promuovere la cultura civica della cura, dei diritti e delle responsabilità alla luce delle grandi sfide aperte.

Lunedì 19 aprile – L’inaugurazione

La Settimana sarà inaugurata lunedì 19 aprile 2021 dall’Assemblea Grande dell’Educazione Civica che si terrà dalle ore 9.30 alle 12.00 via Zoom con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione P atrizio Bianchi e della Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni.



Martedì 20 aprile – Laboratorio di Futuro

Laboratorio di Futuro per le scuole Secondarie di I e II Grado – Come sarà il mondo nel 2030? Incontro con Jean Fabre, esperto delle Nazioni Unite (Ginevra) (ore 9.00/12.30 via Zoom)

Giovedì 22 aprile – Le Università

“La sfida dell’educazione civica nelle università italiane” – Seminario promosso dalla Rete delle Università per la Pace (ore 10.00 – 13.00 via Zoom)

Venerdì 23 aprile – Gli Enti Locali

Venerdì 23 aprile si terrà la prima Conferenza Nazionale dedicata a “Le città per l’educazione civica” (ore 16.00 – 18.30 via Zoom) con la partecipazione di Cristina Grieco, Consiglier e del Ministro dell’Istruzione

La parola agli studenti e studentesse

La Settimana sarà anche l’occasione per chiedere agli studenti e studentesse cosa pensano dell’Educazione Civica

La prima valutazione dei docenti

Durante la sessione inaugurale del 19 aprile verranno presentati i risultati di una indagine sul primo anno d’insegnamento di educazione civica effettuata tra 500 docenti e dirigenti scolastici

Per saperne di più vai al sito: http://www. lamiascuolaperlapace.it/ lasettimanacivica/