0 0

I Tg dal 12 al 16 aprile – Con 26 aperture tra lunedì e venerdì la pandemia si riconferma, anche per questa settimana, il tema dominante per tutte le edizioni. Nell’accompagnare l’annuncio delle riaperture per il 26 di aprile il Premier Draghi, venerdì, parla di un “rischio ragionato” (primo titolo per tutti), e le testate archiviano la preoccupazione manifestatasi tra lunedì e martedì a seguito dei …

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE