“L’aria della libertà – L’Italia di Piero Calamandrei” in streaming domani sera

“L’aria della libertà – L’Italia di Piero Calamandrei” diventa spettacolo in streaming, un appuntamento multimediale di Nino Criscenti e Tomaso Montanari e si potrà seguire domani (23 aprile) alle 21 sul canale YouTube istituzionale della Scuola Normale di Pisa (https://www.youtube.com/user/ScuolaNormale) . Se il covid ce lo avesse permesso sarebbe stato in scena al Verdi di Pisa questo 25 aprile. Nino Criscenti e Tomaso Montanari sono gli autori del volume L’aria della libertà – L’Italia di Piero Calamandrei, pubblicato da Edizioni di Storia e Letteratura. Sono loro a presentare, in un colloquio telematico, l’opera realizzata a partire dallo spettacolo teatrale che aveva debuttato a Montepulciano nel 2017. Un libro di cui abbiamo bisogno, come scandisce nell’introduzione Salvatore Settis “per ricordare a noi stessi quel che l’Italia fu, quel che ancora ne resta, quel che potrebbe ancora essere”. Allo spettacolo partecipano Tomaso Montanari narratore, Luca Cipriano clarinetto, Francesco Peverini violino, Valeriano Taddeo violoncello, Marco Scolastra pianoforte