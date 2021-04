grazie Fraintesa per averci spiegato la felicità

0 0

Lei si chiama Francesca Barbieri. Ma tutti la conoscono come Fraintesa. Una travel blogger molto seguita. Ha 38 anni. Io l’ho conosciuta perché è la compagna di un amico, e collega, Andrea Riscassi. Ma è evidente che io non avessi avuto la fortuna e il piacere di conoscerla abbastanza. Se ne è andata dieci giorni fa. Ha lottato per anni. Eppure in questi anni ha trovato la forza, e il sorriso, di dedicarsi agli altri. Ha saputo piantare dentro il male migliaia di semi, far nascere frutti. Alcuni stanno sbocciando ora. E allora vedo concretamente ciò che a volte dichiariamo astrattamente a parole: dedicarsi agli altri, donare sorrisi, la gentilezza, costruiscono cose. Generano bellezza. Creano comunità. L’ho visto davanti alla camera ardente. L’ho sentito nelle parole di Andrea. Lo sto scoprendo ora che Francesca Fraintesa Barbieri sta organizzando ancora una volta un gigantesco dono per gli altri. Per chi, come lei, ha affrontato un tumore. O lo affronterà. I suoi amici hanno messo in piedi una raccolta fondi nel suo nome, da donare all’ AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro . In una settimana ha raccolto oltre 140mila euro. Evidentemente con il suo garbo e la sua felicità ha saputo trasmettere a migliaia di persone che il sorriso più bello nasce da un dono. Dal volersi bene. Dal voler bene. Perché lo sto raccontando? Perché secondo me c’è tanto da imparare da questa storia. Ad esempio, che la felicità può essere spiegata con la semplicità delle patatine fritte e di un pasticciotto pugliese. Dedicate, a voi stessi, questi 10 minuti:

https://youtu.be/RhfWSAKOcA0

E poi, se vi va, fate un salto qui, per donare un po’ di ciò che lei vi ha regalato…

https://donazioneinmemoria. airc.it/eventi/ graziefraintesa?_ga=2. 10002672.436654264.1617465670- 1262383906.1617465670i