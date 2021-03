Narrare i territori “A mano disarmata”: il 2 marzo si parla di Veneto

È in calendario il prossimo 2 marzo alle 21 il secondo incontro serale on line organizzati dall’associazione “A mano disarmata” insieme al Sindacato giornalisti Veneto su chi, che cosa e come si raccontano le vicende locali, con una particolare attenzione ai temi dell’informazione, della legalità e della cittadinanza.

Il Veneto è la prima tappa di un viaggio nelle regioni italiane attraverso le testimonianze di scrittori, registi, sociologi, magistrati, docenti universitari, giornalisti e responsabili di associazioni. Diversi protagonisti alla scoperta di una regione che dagli anni 70 a oggi ha cambiato profondamente la sua fisionomia politica, sociale e culturale. L’enorme crescita economica che ne ha fatto uno dei territori più dinamici (il mitico Nordest) del Paese ha fatalmente attratto anche la criminalità organizzata.

SECONDA PUNTATA 2 MARZO 2021 ORE 21 (DURATA 2 ORE)

ALESSANDRA VACCARI : VERONA-BANGKOK-CROTONE SOLO ANDATA

Alessandra Vaccari redattrice de “L’Arena”, si occupa di cronaca nera e ha seguito i fatti più sanguinosi degli ultimi trent’anni. Ha collaborato con il Giornale e con la Rai. La passione per la geopolitica e i reportage di guerra la porta nei Balcani, in Costa d’Avorio e Burundi, ma anche clandestina in Birmania per documentare la resistenza Karen e, più di recente, in Afghanistan. Insignita dell’onorificenza di “Ufficiale” dal presidente della Repubblica

MONICA ANDOLFATTO : A META’ STRADA TRA MALA E CORRUZIONE

Segretaria regionale del sindacato giornalisti del Veneto, laureata in Filosofia, dal 2004 è cronista di nera al “Gazzettino” e dal 2007 in carico alla redazione di Mestre-Venezia. Le piace scrivere ma ancor di più leggere e non solo gialli. È autrice, con Gianluca Amadori e Maurizio Dianese, del libro-inchiesta “MOSE. La retata storica”. Nel 2019, dalle carte dell’inchiesta che hanno confermato la penetrazione e il radicamento della camorra nel litorale del Veneto orientale, in particolare a Eraclea, è emerso il progetto di un attentato nei suoi confronti. L’ordine del boss fu di spararle dei colpi di pistola a scopo intimidatorio. Il piano saltò per l’arresto di chi doveva eseguirlo.

LUANA DE FRANCISCO : I CONFINI ORIENTALI DELLE MAFIE

Luana de Francisco è nata a Gorizia e vive a Udine. Laureata in Storia contemporanea, facoltà di Lettere all’università di Trieste, è giornalista professionista dal 2003. Dal 2004 al Messaggero Veneto di Udine, è vicecapo servizio e si occupa da oltre un decennio di cronaca giudiziaria. Nel tempo, ha coltivato numerose collaborazioni con diverse testate, tra cui l’Agenzia Ansa, Il Sole 24 Ore Nord-Est, l’Espresso e, tutt’ora, la Repubblica. E’ coautrice dei libri “Mafia a Nord-Est” e “Crimini a Nord-Est” (Editori Laterza, giugno 2020). È stata vicecoordinatrice dell’Osservatorio regionale antimafia del Friuli-Venezia Giulia.

FRANCESCA VIANELLO : PRIGIONIERI IN/DEL VENETO

Francesca Vianello, professore associato di Sociologia del diritto e della devianza presso l’Università di Padova, Direttrice del Master interateneo in Criminologia critica e sicurezza sociale dell’Università di Padova e di Bologna, referente per il Polo universitario presso la Casa di reclusione di Padova, responsabile scientifico di numerosi progetti europei e nazionali sul tema dell’esecuzione penale, autrice di numerose pubblicazioni sulla sociologia del carcere e le misure alternative alla detenzione.

MARIANGELA GRITTA GRAINER : CITTADINI E INFORMAZIONE

Professoressa di matematica ed ex parlamentare, è presidente dell’associazione Ilaria Alpi e presidente del presidio veneto dell’Associazione Articolo 21. Ha fatto parte della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulla attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo” e dal 1994 si occupa di fare luce sul caso dell’assassinio della giornalista italiana e del suo cameraman, avvenuto in Somalia. Portano la sua firma vari libri sulla storia di Ilaria Alpi, il suo assassinio e le connessioni esistenti con i traffici illeciti tra Italia e Somalia.