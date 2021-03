Cercare la verità sulla morte di Ilaria e Miran, l’evento on line #noi non archiviamo

0 0

Cercare la verità sull’agguato avvenuto a Mogadiscio 27 anni fa e costato la vita a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Un impegno che è un modo per onorare la memoria dei due giornalisti e tenere fede alla promessa fatta alla mamma di Ilaria, la signora Luciana Alpi che fino alla fine si è battuta per avere verità e giustizia. Di questo si parlerà oggi nell’evento organizzato da Articolo 21, l’appuntamento più importante delle molte iniziative di questa settimana messe in campo per rivendicare la verità sul caso Alpi-Hrovatin. Alle 15 evento on line (sulla piattaforma Zoom) noi non archiviamo #ilariaalpi #miranhrovatin incontro su Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in occasione dell’anniversario 20 marzo 1994 – 20 marzo 2021

Partecipazioni al <https://zoom.us/webinar/register/WN_L-jdq05gQJaEzgXTKcflMA>

I lavori saranno coordinati da Elisa Marincola, portavoce di Articolo 21, e Roberto Natale, coordinatore del comitato scientifico di Articolo 21. Sono previsti gli interventi di Mariangela Gritta Grainer, Giulio Vasaturo, Umberto Alpi, Francesco Cavalli, Giuseppe Giulietti, Vittorio Di Trapani, Andrea Vianello, Mario Orfeo, Chiara Cazzaniga, Lorenzo Frigerio con letture di Ottavia Piccolo tratte da “Lo schifo: omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione” di Stefano Massini e un intervallo musicale di Nicola Alesini.