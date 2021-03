27 Marzo, Giornata Mondiale del Teatro. Michele Placido: “Oggi il Teatro chiuso è il Golgota”

0 0

La Fondazione Teatro Comunale di Ferrara presenta: PASSIO CHRISTI . Da un’idea di Michele Placido su testi di Mario Luzi e Dario Fo. Salmi biblici a cura di Moni Ovadia. Venerdì 2 aprile 2021 ore 21

sul Canale Youtube Teatro Comunale di Ferrara

Ferrara – “Non ho messo in scena Cristo. Non si può mettere in scena Cristo. Ho messo in scena un pazzo che si crede Cristo. Un Cristo quasi caravaggesco, uno degli ultimi, che si nasconde fra gli anfratti di un teatro ormai chiuso, polveroso e dimenticato. E risorge per vivere, ha voglia di vivere ha voglia di andare in croce. Chiede al Padre Eterno di non farlo soffrire troppo, andrà in giro per questo teatro nascondendosi, rivelandosi, spiando e guardando il suo Golgota. Oggi il teatro chiuso è il Golgota”. Così Michele Placido, presentando il suo nuovo progetto Passio Christi, un film che unisce il teatro al cinema, realizzato nel Teatro Comunale di Ferrara, di cui ora Placido è presedente, e in alcuni luoghi suggestivi della città estense negli scorsi giorni. Il film sarà trasmesso gratuitamente il 2 aprile 2021 ore 21 sul Canale Youtube Teatro Comunale di Ferrara:

www.youtube.com/channel/UCnQLBkhw-ZX5e4A52b4WofA

Nella Giornata mondiale del teatro, che dal 1962 si celebra ogni anno, il 27 marzo, e vuole essere – quest’anno più che mai – un momento di sensibilizzazione sul valore del teatro, anche come mezzo di sviluppo sociale ed economico, la Passio Christi realizzata a Ferrara assume nuovi, importanti significati.

“La Passione è un momento buio dell’umanità – spiega Michele Placido, presentando il film, ma riferendosi anche alla situazione vissuta dal mondo del teatro oggigiorno – Siamo tutti in croce. Abbiamo avuto un compito difficile, anche quello di far parlare di cosa soffre il teatro in questo momento, un posto così straordinario che ha una storia antichissima”.

Mario Luzi scrisse la sua “Passione” in occasione della via Crucis al Colosseo per la Settimana Santa del 1999. Oggi questo testo straordinario rivive in una versione inedita, messa appositamente in scena per il Teatro Comunale di Ferrara da due interpreti straordinari, Michele Placido e Moni Ovadia, affiancati per l’occasione dagli attori Daniela Scarlatti, Sara Alzetta e Vito Lopriore nel ruolo di Cristo. Nella creazione video e regia – a fianco di Placido – anche Toni Trupia, che anticipa: “Sarà un lavoro a teatro con la forma di un piccolo film, con il suo respiro, la sua scansione, la sua ricchezza visiva”.

Le circostanze della pandemia e l’impossibilità di condividere col pubblico presente in sala l’evento, hanno fatto sì che si ripensasse la modalità di fruizione di un’opera di tale portata, inizialmente immaginata per essere rappresentata dal vivo, lungo le vie della città estense. Quello che ne è venuto fuori è un progetto particolarissimo, una commistione tra teatro e cinema in cui, al testo del grande poeta toscano, si legano alcuni testi di Dario Fo e alcuni Salmi della Bibbia e lo Stabat Mater, nella traduzione in dialetto trentino di Daniela Scarlatti.

Il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ e la città di Ferrara saranno lo sfondo e i co-protagonisti di questo prodotto unico, che resterà come un segno di speranza per il difficile momento che stiamo attraversando. Hanno collaborato la scuola d’Arte cinematografica Florestano Vancini (Gianluca Ferroni, Marco Sansoni e Filippo Romanelli), Amira Ech Cherrate, allieva del Centro Preformazione Attoriale di Ferrara, il Coro dell’Accademia dello Spirito Santo diretto da Francesco Pinamonti, Antonio Aiello dell’orchestra Città di Ferrara. Anche alcuni tecnici del teatro sono stati scelti da Placido per interpretare alcune parti, mentre riprese, montaggio e postproduzione sono di Civetta Movie.

Scheda tecnica

PASSIO CHRISTI

Da un’idea di Michele Placido

Testi di Mario Luzi e Dario Fo

Salmi biblici a cura di Moni Ovadia

Interpreti

Sara Alzetta

Moni Ovadia

Michele Placido

Daniela Scarlatti

e nel ruolo di Cristo, Vito Lopriore

Coro dell’Accademia dello Spirito Santo

Francesco Pinamonti, direttore

Antonio Aiello Konzertmeister, Orchestra Città di Ferrara

Una creazione video

Michele Placido

Toni Trupia

Partner tecnico

Civetta Movie