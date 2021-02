Prime Video. Esce in streaming “I fiori del male”: Veronica Franco, Margherita Gautier, Mata Hari

0 0

E’ disponibile su Prime Video, il lungometraggio “I Fiori del Male”, diretto da Claver Salizzato, già regista de I giorni dell’amore e dell’odio – Cefalonia, sceneggiatore, autore di numerosi saggi e docente di cinema.

Il film è un trittico, d’impianto teatrale, che ha per protagoniste tre figure femminili passate alla storia per aver influenzato, nel bene e nel male, gli uomini che le hanno amate, i costumi e i rapporti della propria epoca: liberamente ispirato alla vita di Veronica Franco, poetessa e cortigiana della Serenissima Repubblica di Venezia negli anni della sua più sfolgorante bellezza; Margherita Gautier, “La dama delle camelie” famoso personaggio di Dumas nome dietro cui si celava la realmente esistita cocotte e ‘mantenuta’ parigina Marie Duplessis; infine, Mata Hari ovvero Margareta Geertruida Zelle, osannata ballerina, amante di teste coronate e sedicente spia, fucilata nonostante i dubbi circa la sua colpevolezza.

Dal Cinquecento al primo Novecento, le figure femminili sono colte nei loro tormenti privati. Introdotte e presentate da un Maestro di Cerimonie, si muovono dentro un palazzo principesco, in una sala quasi vuota – ora un tavolo-scrittoio, ora una chaise-longue, ora un letto a baldacchino – dagli affreschi fatiscenti. Su questo palcoscenico, le tre incontrano i personaggi maschili più importanti della loro esistenza, discutendo – a tratti in rima – dell’impossibilità di conciliare l’amore sacro e quello profano; dell’eterno conflitto tra il sesso e la carne, l’anima e lo spirito. Per arrivare alla scoperta di come l’amore autentico si coniughi con la purezza della passione e della morte.

Un film che racconta di donne leggendarie e interessanti, in una cornice minimale e sontuosa, ma il cui erotismo è raffreddato dalla cerebralità dell’erudita sceneggiatura, dal linguaggio purtroppo non accessibile a tutti. Brava e bella Flora Vona nel triplice ruolo di tre donne in tre epoche diverse, ognuna delle quali riesce a incarnare con personalità, differenziandole. Tra gli altri interpreti, Cristiano Priori, Donatella Pandimiglio, Prospero Richelmy, Graziano Scarabicchi e Francesco Castiglione. Il film, prodotto da Christian Vitale e scritto dal regista con Patrizia Pastagnesi, si avvale della direzione della fotografia di Matteo De Angelis, delle musiche di Marco Werba e del montaggio di Daniele Massa.

Su Prime Video dal 4 febbraio 2021 – Durata 73‘