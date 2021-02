Le “Domeniche a teatro” a RAIRADIO3

0 0

RUMOR(S)CENA – IL TEATRO DI RADIO RAI 3 “Domeniche a teatro” Radio3 a sostegno del teatro. Dal 7 marzo andrà in onda un ciclo di appuntamenti È passato un anno dalla chiusura dei Teatri, un periodo durante il quale la radio è diventata uno degli spazi privilegiati per ospitarlo, e Radio3, che da sempre ha accolto e sostenuto questa forma di narrazione, ha intensificato in questi mesi la sua programmazione teatrale con nuove produzioni e preziosi ripescaggi d’archivio. Domeniche a Teatro è il nuovo ciclo di appuntamenti teatrali che, a partire dal mese di marzo, proponiamo ai nostri ascoltatori la sera alle 22.30, con qualche eccezione legata ad avvenimenti sociali, come la Giornata Internazionale della Donna l’8 marzo. Testi di drammaturgia contemporanea, prevalentemente italiana, per raccontare con il linguaggio del teatro anche episodi e anniversari emblematici, come il trentennale dello storico sbarco a Brindisi di 20.000 albanesi, o i 250 anni dalla costituzione della Comune di Parigi, o ancora i 200 dalla nascita di Fedor Dostoevskji. Cominceremo il 7 marzo, alle ore 22.30, con lo spettacolo Non abbiate paura. Grand Hotel Albania _1991-2021 di Francesco Niccolini, con Luigi D’Elia, una produzione INTI, la terra delle storie in viaggio, una vicenda incredibile e potente quella dello sbarco dei 20.000 albanesi a Brindisi che iniziò il 7 marzo del 1991, e che, in questo momento storico, a distanza di 30 anni, mette i brividi. Lunedì 8 marzo – ore 20.30 per la Giornata Internazionale della Donna andrà in onda un monologo di Giuliana Musso dal titolo Dentro. Una storia vera, se volete.

L’esodo degli albanesi tre decenni dopo. A trent’anni da quel memorabile 7 marzo 1991 che traghetta la storia di Brindisi nel suo porto ospitale, sulla scia dei barconi ricolmi di umanità pronti a toccare una terra meno disgraziata, il Nuovo Teatro Verdi presenta in visione streaming lo spettacolo «Non abbiate paura. Grand Hotel Albania», un monologo di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia che rivive in un nuovo allestimento con un ensemble transadriatico composto da Claudio Prima (organetto e voce), Nevila Cobo (violino) e Merita Alimhillaj (violoncello).

Oltre che sulle pagine social, lo spettacolo e la storica ricorrenza saranno al centro di un palinsesto speciale di Rai Radio3, che all’occasione dedica un focus all’interno del programma «Zazà», in onda domenica 7 marzo alle 15, per poi trasmettere alle 22.30 dello stesso giorno lo spettacolo all’interno del «Teatro di Rai Radio3». Un racconto per la città, i suoi cittadini e l’Italia intera che attraverso la lente dei trenta anni restituisce tutta l’umanità e l’eccezionalità di quell’incontro straordinario fra i novantamila brindisini e i più di ventimila albanesi. Rivive in un Teatro Verdi significativamente vuoto la storia di un naufragio umano di ventimila corpi che poteva essere la scintilla di un’apocalisse e non lo fu. Viceversa diventò una delle pagine di dignità che più vale la pena di ricordare oggi, in questo mondo disinfettato, “distanziato” e spaventato che siamo riusciti a tirarci addosso. La cronaca di quei giorni diventa orazione civile, indignazione, rabbia, e molta, moltissima umanità. Oggi di più.