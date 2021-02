Francesco Paolo Sisto sottosegretario alla Giustizia. Assiste in giudizio la Fnsi e numerosi cronisti minacciati

0 0

Francesco Paolo Sisto è il nuovo sottosegretario alla Giustizia del governo guidato da Mario Draghi. Eletto nelle file di Forza Italia alla Camera dei deputati, è presidente della Commissione giurisdizionale per il personale di Montecitorio, componente della I Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni, membro della Giunta per le Autorizzazioni e del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Nato a Bari il 27 aprile 1955, già deputato nella XVI e nella XVII legislatura, avvocato penalista e docente universitario, Sisto ha assistito e assiste la Federazione nazionale della Stampa italiana in numerosi processi nei quali il sindacato è parte civile al fianco dei colleghi minacciati per via del loro lavoro, fra cui Paolo Borrometi e Marilù Mastrogiovanni.

È anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in convegni giuridici inerenti a problematiche di matrice penalistica.

All’avvocato Sisto, gli auguri di buon lavoro della Fnsi, nella certezza che anche nel nuovo incarico saprà difendere le ragioni della libertà di stampa.