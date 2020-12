Strage di Viareggio. Preoccupazione di Medicina Democratica per rinvio sentenza Cassazione all’8 gennaio

Ci sarà giustizia per le 32 vittime innocenti della strage di Viareggio? Forte preoccupazione di Medicina Democratica, parte civile nel processo, per il rinvio della sentenza di Cassazione all’8 gennaio 2021. Solidarietà e vicinanza ai familiari.