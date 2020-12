Morto Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz

E’ morto a Milano Nedo Fiano, papà del deputato Emanuele e uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz. Aveva 95 anni. “Mi piange il cuore per la scomparsa di Nedo Fiano. Sopravvissuto a Auschwitz, ha avuto la forza di raccontare l’orrore a intere generazioni. Un esempio di vita per tutti noi. Un abbraccio a Emanuele Fiano e alla famiglia dalla comunità ebraica di Roma” scrive in un tweet la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello.