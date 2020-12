Micromega. Non si spenga una voce libera. Il Gruppo editoriale Gedi ha annunciato la chiusura della testata

«Gentili Signori, vi informiamo che dalla data del primogennaio 2021, Gedi Gruppo Editoriale S.P.A. cesserà la pubblicazione del periodico Micromega. Cordiali saluti», così, breve e laconico è stato il messaggio inviato al direttore e alla redazione di Micromega.

La triste notizia – se muore un organo di stampa è sempre una triste notizia per la nostra democrazia – è uscita ieri su il Fatto quotidiano. Che ha scritto: « Gli Agnelli chiudono MicroMega. Dopo quasi 35 anni di pubblicazioni, rischia di spegnersi una delle voci storiche del dibattito culturale italiano. La notizia non è ancora ufficiale, ma è stata comunicata dall’editore con una gelida lettera di tre righe. Oggetto: cessazione pubblicazioni Micromega. La speranza – rilevava il Fatto Quotidiano – è che Flores e la sua redazione possano trovare un modo per tenere in vita Micromega, con un altro editore».

«Posso assicurare – ha immediatamente affermato il direttore sul sito della rivista culturale, rassicurando i suoi lettori – che Micromega continuerà a vivere e che con i redattori, e i collaboratori, stanno già studiando le modalità per non interrompere la continuità della testata».

Un ulteriore e triste segno di questi tempi: «Spegnere una voce libera che ha animato il dibattito culturale per oltre trent’anni e un vulnus per la nostra democrazia, una ulteriore disf atta per la libertà d’informazione che giunge in tempi già difficili per l’editoria e per le voci libere. Oggi duramente colpite anche dalla pandemia», ha dichiarato il portavoce (valdese) del Circolo Articolo 21 Piemonte, Gian Mario Gillio

«Una testata storica, intelligente, libera, laica e profondamente spirituale. Una redazione che è sempre stata vicina alle chiese protestanti e in particolar modo alla chiesa valdese», ha concluso Gillio.

Originariamente bimestrale la rivista italiana di cultura, politica, scienza e filosofia è stata fondata nel marzo 1986 e sottotitolata «le ragioni della sinistra».

Abbandonato il sottotitolo fisso, decide poi di adottarne (di volta in volta) uno tematico per sottolineare l’appartenenza a «una sinistra dichiaratamente “eretica” e radicalmente libera da appartenenze di partito» e di essere uno «strumento per pensare e per cambiare, contro i conformismi dominanti».

Per il suo trentennale (nel 2016) decide infine di usare per ogni numero il medesimo sottotitolo: «Per una sinistra illuminista».

Anche la redazione di Riforma, il settimanale delle chiese battiste, metodiste e valdesi (come ha fatto Articol o 21 liberi di…) ha espresso la sua solidarietà e la sua vicinanza al direttore Flores d’Arcais e a tutta la redazione.

Il pluralismo informativo «è un valore fondamentale per ogni democrazia, che va difeso e concretamente attuato e sostenuto», ha ricordato più volte e in diverse occasioni il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.