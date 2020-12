La solidarietà di Articolo 21 a Claudia Alivernini,

Vogliamo esprimere la piena solidarietà a Claudia Alivernini, l’infermiera dello Spallanzani che si è vaccinata per poter essere sempre a disposizione dei suoi pazienti infetti ed è stata investita da un’ondata di insulti e minacce, da parte di negazionisti e no-vax.

Oltre a sperare che la Polizia Postale compia gli accertamenti necessari a risalire all’identità di questi picchiatori del web, le voglio dire: Claudia non sentirti sola, perché siamo in moltissimi a difenderti da questo linciaggio. E anzi, a sostenerti per il duro lavoro che svolgi in corsia, insieme a tutto il personale sanitario che sta curando il covid19 da quasi un anno, in condizioni molto complicate. Continua così!