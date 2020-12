Giornata mondiale della disabilitá: nasce‘Dance and Disability’

In occasione della giornata mondiale persone con disabilità, proclamata nel 1981 dalle Nazioni Unite con lo scopo di promuovere i diritti ed il benessere dei disabili, Mete Onlus la Associazione presieduta da Giorgia Butera, presenta la Campagna di Sensibilizzazione “Mete Onlus for Dance and Disability”.

La Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, é stataistituita nel 1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione dellepersone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanareogni forma di discriminazione e violenza.

Secondo il Rapporto dell’Organizzazione mondiale per la sanità, il 15% della popolazione di tutto il mondo convive con la disabilità.

Sul totale delle persone in questa situazione, oltre un miliardo, circa 450 milioni vivono con problematiche relative allacondizione mentale o neurologica e due terzi dei disabili non cercano assistenza medica professionale per timore di esseresoggetti a stigmatizzazione, discriminazione e abbandono. Si stima, inoltre, che in tutto il mondo altri 69 milioni di individuisubiscano lesioni cerebrali traumatiche ogni anno, mentre a un bambino su 160 viene diagnosticato un disturbo dello spettroautistico.

Il tema quest’anno è “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile“. Tra gli strumenti di inclusione senza dubbio c’è lo sport.

“Mete Onlus for Dance and Disability” con il riconoscimentodell’UNAR ed il Patrocinio dell’Assemblea Regionale Sicilianainterviene nella Giornata Internazionale essendo impegnataanche nell’ambito della disabilità attraverso la cerimoniad’inaugurazione in diretta streaming dalla pagina Facebook dellaAssociazione https://www.facebook.com/sposabambina dalleore 18:00.

Alla conference parteciperanno, oltre la Presidente, Lunia Ales(Advocacy Persone con Disabilità), Chiara Lo Coco (Advocacy per Ehlers Danlos e Disturbi dello Spettro Ipermobile), l’Avvocato Francesco Campagna, Loredana Giliberto(Assistente di Produzione Mete Onlus), Angelo Butera(Regista). Modera, Germana Zuffanti.

É forte la critica rivolta da Lunia Ales, lamentando la quasi sospensione delle cure fisioterapiche poichè il sistemasanitario è totalmente concentrato nella cura dei pazientiCOVID_19.

Durate la conference sarà presentato lo spot realizzato per l’occasione e girato nella Cattedrale di Palermo; gli interpretisono Gaetano La Mantia (Tersicoreo/Danzatore TeatroMassimo di Palermo) e Chiara Lo Coco. La regia è di Angelo Butera; la colonna sonora è “Us and Them” Pink Floyd 1973. Disco Camera Rock: Voce Giuliana Di Liberto e Arrangiamento di Giuseppe Vasapolli.

Il video https://www.youtube.com/watch?v=wp8xFz07Iog&t=4s è “Dedicato a coloro che si nutrono di sogni e non hanno confini” –partners dell’iniziativa sono EticaWeb e Talent-Up di Barbara Galli.

Mete Onlus (Multiculturalism, Earth, Territory, Education) Associazione nata nel 2015 è sempre intervenuta nell’ambitodella disabilità, ed in virtù di questo, nel 2017 Mete Onlus è stata ammessa all’UNAR – Presidenza del Consiglio deiMinistri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione dellediscriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica. L’ammissione è avvenuta per intervenire nell’ambito dellediscriminazioni razziali e delle disabilità.